Coritiba x Flamengo-SP (Crédito: Divulgação/Coritiba/Juliane Lima)

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Flamengo de Guarulhos-SP, nessa segunda-feira (dia 9) à tarde, em Guarulhos-SP, pela terceira (e última) rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Com o resultado, o time paranaense terminou em 1º lugar do Grupo 16, com 7 pontos, à frente do Flamengo-SP no saldos de gols. O São José-RS (3 pontos) e o Guarulhos (zero) foram eliminados.

A partida serviu apenas para definir as posições do grupo, pois ao final da segunda rodada tanto Coritiba como Flamengo-SP já estavam classificados. Agora, na próxima fase, disputada em eliminatória simples, o primeiro do Grupo 16 (o Coritiba) vai enfrentar o segundo do Grupo 15 (Vitória da Conquista ou União Suzano). E o segundo do Grupo 16 pega o primeiro do Grupo 15 (Novorizontino-SP).

O técnico Reginaldo Nascimento usou os seguintes jogadores na partida dessa segunda-feira: Pedro Morisco, Felipe Guimarães (Geovane Meurer), Leonardo, Alec e Nathan, Jorge Vinicius, Diogo e Jean Gabriel (Rafa Fonseca), Ruan Assis (Whalacy) , Lucas Ronier e Kauê (Pedro Arthur).

O primeiro tempo do jogo foi bastante estudado entre as equipes, com poucas oportunidades. Destaque para Pedro Morisco, o goleiro do Coritiba mostrou segurança nas poucas oportunidades criadas pelo adversário. Já classificado, o Coxa poupou alguns jogadores e também aproveitou para fazer alguns testes na equipe titular.

Na etapa final, o jogo continuou bastante equilibrado, com oportunidades de ambos os lados. O técnico da equipe alviverde, Reginaldo Nascimento, aproveitou para girar ainda mais o elenco e dar mais oportunidades para alguns atletas. Final da patida, 0x0 e classificação garantida como 1º lugar do Grupo 16 da Competição. O Cortiba espera agora a definição do adversário da próxima fase que será o segundo colocado do Grupo 15.