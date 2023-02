Foto: Gabriel Thá / Coritiba / Divulgação

O Coritiba não passou de um empate sem gols contra o FC Cascavel, na tarde deste domingo (19), em Cascavel (oeste do Paraná). A partida era válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, mas havia sido adiada.

O time coxa-branca já está classificado para as quartas de final por antecipação, mas ainda luta pela segunda colocação geral, que pode render algumas facilidades – como um adversário teoricamente mais fraco e um eventual mando de campo na segunda partida das semifinais, caso o time chegue lá.

Com o resultado em Cascavel, o Coritiba foi a 22 pontos e ficou na 3ª posição na primeira fase, atrás do Operário (22 pontos) no número de vitórias (6, contra 7 do time de Ponta Grossa). O FC Cascavel, que chegou a 5 jogos sem vencer, foi a 12 pontos e ainda não está garantido na fase seguinte do Estadual.

Na última rodada da primeira fase, no próximo domingo (26), o Coritiba enfrenta o Operário, em Ponta Grossa. Na prática, a disputa vai valer a segunda colocação geral na primeira fase. O FC Cascavel recebe o já rebaixado Foz, em Cascavel.

Antes da última rodada do Estadual, o Coritiba terá a Copa do Brasil para se preocupar. O time estreia na competição nesta quinta-feira (23), às 19 horas, contra o Humaitá. O confronto contra o atual campeão do Amapá será na casa do adversário, em partida única. Isso obriga o clube paranaense a uma viagem de quase 3 mil quilômetros (mais a volta).

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

O Coritiba tenha a perspectiva de poupar jogadores com vistas à Copa do Brasil. Mas o técnico António Oliveira escalou praticamente força máxima, dentro das possibilidades. O único desfalque por suspensão era o atacante Alef Manga, substituído por Fabrício Daniel. A zaga foi composta por Kuscevc e Bruno Viana, que estrearam recentemente na equipe. No mais, o treinador manteve a base dos últimos jogos e o esquema 4-3-3.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo fora de casa, o Coritiba tentou tomar a iniciativa, com pressão no campo do adversário, saída de jogo rápida e algumas finalizações de fora da área, mas sem direção. A partir dos 10 minutos, o time coxa-branca passou a dar campo ao adversário para tentar contra-ataques. A partir daí, correu alguns riscos na defesa. Nos 15 minutos finais da primeira etapa, os dois times não criaram mais nada, apesar do esforço do Coritiba e tentar fazer a bola circular. A etapa se encerrou com 7 finalizações do Coritiba (2 certas) e 5 do FC Cascavel (1 certa).

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou sem alterações para a etapa final. Tentou tocar a bola, mas não conseguiu criar chances. O FC Cascavel, por sua vez, fez quatro trocas antes dos 20 minutos e ciou alguns lances de perigo, principalmente em jogadas a partir do lado esquerdo.

Só a partir daí o técnico António Oliveira mexeu na equipe coxa-branca, com as entradas de William Pottker na ponta, em vez de Fabrício Daniel, e de Willian Farias como primeiro volante, na vaga de Jesus Trindade, aos 23 minutos. Aos 29, entraram o meia Régis e o lateral-esquerdo Diego Porfírio nas vagas de Marcelino Moreno e de Victor Luís.

Mas o time coxa-branca não conseguia criar chances, nem furar a marcação adversária. Aos 40, Bruno Gomes deu lugar a Bernardo no meio-de-campo. Ao todo no jogo, o Coritiba somou 12 finalizações (2 certas) e o FC Cascavel obteve 11 (3 certas).

FC CASCAVEL 0 x 0 CORITIBA

FC Cascavel: André Luiz; Libano (Gama), Ferreira (Rafael), Willian Gomes e César Morais; Jacy, Pedro Henrique e Robinho; Wagner Gomes (Dionas), Lucas Coelho (Lucas Batatinha) e Gaspar (Rodrigo Alves). Técnico: Luiz Carlos Cruz

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Diego Porfírio); Trindade (Willian Farias), Bruno Gomes (Bernardo) e Marcelino Moreno (Régis); Fabrício Daniel (William Pottker), Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: António Oliveira

Cartões amarelos: Ferreira, Robson

Árbitro: Elvio Keltelr Legnani

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Fabrício Daniel arrisca de fora da área. A bola assusta e sai à direita do goleiro

5 – Fabrício Daniel bate de fora da área e manda à esquerda do gol

10 – Natanael perde a bola na lateral. Cesar Morais fica com ela e cruza. Bruno Viana corta e quase faz gol contra. A bola sai em escanteio

15 – Wagner domina fora da área e arrisca. A bola sai à direita

17 – Falta para o Coritiba na intermediária. Após cobrança rápida, Rodrigo Pinho recebe na área e chuta por cima

20 – Rodrigo Pinho puxa contra-ataque e deixa Marcelinho Moreno livre. O meia finaliza cruzado. André Luiz sai do gol e salva com o pé

23 – Robinho arrisca de longe A bola sai longe do gol

24 – Lucas Coelho luta contra a marcação e toca para Cesar Morais, que tenta encobrir o goleiro. A bola vai por cima

26 – Cesar Morais recebe na esquerda e bate cruzado. Gabriel espalma. Lucas Coelho finaliza de bicicleta na sobra, mas manda por cima

28 – Robson recebe de Marcelino e finaliza da entrada da área. André Luiz pega no canto direito

30 – Rodrigo Pinho tenta girar e cai em disputa na área com Willian Gomes. O Coritiba pede pênalti

41 – Bruno Gomes cobra falta de longe direto a gol. A bola vai por cima

47 – Natanael salva uma bola na linha de fundo e cruza da direita. Victor Luis chuta de primeira e manda por cima do gol

SEGUNDO TEMPO

10 – Victor Luís recebe lançamento e escora de cabeça para a pequena área. Robson desvia para dentro. O árbitro anula, marcando impedimento de Victor Luís

12 – Wagner arrisca de longe. Gabriel põe para escanteio

17 – Bruno Viana perde a bola para Lucas Coelho, que avança com a bola, entra na área e finaliza por cima do gol

20 – Bruno Gomes arrisca de longe. A bola sai à direita, sem força

21 – Rodrigo Alves tabela com Lucas Coelho, recebe e deixa Robinho de frente para o gol. Ele finaliza por cima do travessão

22 – Rodrigo Pinho arrisca de longe. A bola sai à direita

25 – Rodrigo Pinho cruza. Robson escora. Marcelino Moreno bate torto, para fora

28 – Rodrigo Alves arrisca de fora da área e manda por cima do gol

29 – Robinho recebe na área, gira e chuta cruzado. A bola sai rente à trave

34 – William Pottker cruza da direita. Robson cabeceia mal, a bola sobe e a zaga do FC Cascavel fica com ela

41 – Robson cruza. Kuscevic cabeceia prensado com a defesa. A bola sobe e cai no gol, para defesa do goleiro

42 – Após bate-rebate na área do Coritiba, César Morais cruza da esquerda. Robinho erra a bola na pequena área e perde o gol

43 – William Pottker recebe na área e chuta cruzado. A bola desvia na defesa e sai em escanteio

49 – Dionas aproveita bola rebatida e finaliza prensado com a defesa. Gabriel pega