Geraldo Bubniak

O Coritiba saiu atrás no placar, virou o jogo, sofreu outra virada e conseguiu empatar em 3 a 3 contra o Sport, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (12), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será em Recife, em 25 de abril.

Na partida de volta, o Coritiba precisará vencer por qualquer placar para se classificar. Se empatar, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis. O Sport, da mesma forma, precisará vencer.

AUSÊNCIA

Fazia quase um mês que o Coritiba não jogava no Couto Pereira (nem em lugar nenhum). A última partida foi em 14 de março, quando a equipe eliminou o Criciúma, nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Brasil. A ausência foi longa também porque o time caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense, diante do FC Cascavel. Nesse período, até a banda inglesa Coldplay apareceu mais vezes no gramado do Couto – foram dois shows no local, em 21 e 22 de março, o que causou alguns danos no gramado.

PREMIAÇÃO

O Coritiba já acumula R$ 5,1 milhões em cotas na Copa do Brasil 2023: R$ 1,4 milhão pela primeira fase, R$ 1,7 milhão pela segunda fase e R$ 2,1 milhões pela terceira fase. Se passar pelo Sport, recebe mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim um total de R$ 8,4 milhões no torneio.





































JEJUM

O Coritiba não vence uma partida desde o dia 23 de fevereiro, quando fez 3 a 0 no Humaitá, pela Copa do Brasil. São praticamente 50 dias sem um triunfo. De lá para cá, foram três empates e duas derrotas, contando Copa do Brasil e Campeonato Paranaense.

ESCALAÇÃO

Como estava sem calendário, o time paranaense teve um mês disponível para preparação. E as novidades eram o ponta William Pottker e os volantes Andrey e Liziero nos lugares de Kaio César, Trindade e Robson. A baixa era o zagueiro Henrique, lesionado. O técnico António Oliveira, que usava um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, desta vez mudou taticamente. Liziero e Andrey eram volantes, Bruno Gomes jogava mais avançado pela esquerda, William Pottker ocupava o lado direito do ataque e Alef Manga e Rodrigo Pinho se mexiam mais, sem guardar muita posição. Praticamente um 4-4-2 em linhas. Na zaga, Bruno Viana (que jogava mais pela esquerda) ficou no lado direito e Kuscevic ocupou o lado esquerdo.

ESTREIAS

Recém-contratados, o centroavante Zé Roberto e o lateral-esquerdo Jamerson começaram no banco de reservas.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba sofreu no começo do jogo. Não conseguia se articular diante da marcação alta do Sport, tinha dificuldades para tocar a bola e ainda cedia contra-ataques. O Sport exigiu uma defesa do goleiro Gabriel aos 4 minutos. E marcou 1 a 0 aos 9, com Vagner Love, numa falha de marcação coxa-branca.

O novo posicionamento do Coritiba deu resultado a partir dos 15 minutos. Alef Manga, que normalmente fica pelo lado esquerdo, estava na meia-lua quando aproveitou uma rebatida da zaga e acertou um chutaço no ângulo: 1 a 1. Aos 26, Rodrigo Pinho, na meia-direita, lançou Alef Manga, que driblou Sabino e fez 2 a 1. Até o fim da primeira etapa, o time da casa criou poucas chances de perigo, mas também não correu mais riscos.

SEGUNDO TEMPO

Sem alterações para a etapa final, o Coritiba começou desatento. E acabou sofrendo o empate aos 6 minutos, quando Luciano Juba completou na pequena área. Aos 14, António Oliveira trocou o volante Andrey por Júnior Urso e William. Mas mal deu tempo deles pisarem e campo e o Sport virou para 3 a 2, com Vagner Love, após cobrança de escanteio. Aos 24 minutos, Robson substituiu Rodrigo Pinho.

O Coritiba tinha dificuldades para criar jogadas. Mas conseguiu empatar. Aos 28 minutos, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti num toque de Rafael Thyere dentro da área. Três minutos depois, Alef Manga cobrou e empatou. Em seguida, Oliveira trocou o lateral Natanael pelo meia Marcelino Moreno – Bruno Gomes passou para a lateral – e Victor Luís deu lugar a Jamerson, que estreava pelo time paranaense. O time pressionou até o fim, inclusive teve um gol de Robson anulado por impedimento, mas não conseguiu mais mexer no placar, mesmo com 10 minutos de acréscimo.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 90 minutos, o Coritiba somou 9 finalizações (8 certas), 64% de posse de bola, 93% de passes certos e 8 escanteios. O Sport obteve 12 finalizações (7 certas), 36% de posse de bola, 84% de passes certos e 7 escanteios. Os números são do site Footstats.

CORITIBA 3 x 3 SPORT

Coritiba: Gabriel; Natanael (Marcelino Moreno), Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Liziero e Andrey (Júnior Urso); William Pottker (Kaio) e Bruno Gomes; Rodrigo Pinho (Robson) e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo Henrique (Pedro Martins); Labandeira (Edinho), Jorginho (Gabriel Santos) e Luciano Juba (Matheus Vargas); Vagner Love (Felipinho). Técnico: Enderson Moreira

Gols: Vagner Love (9-1º), Alef Manga (15-1º), Alef Manga (26-1º), Luciano Juba (6-2º), Vagner Love (15-2º), Alef Manga (31-2º)

Cartões amarelos: Labandeira, Victor Luís, Rafael Thyere, Kaio, Igor Cariús

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Couto Pereira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

4 – O Sport toma a bola na intermediária. Luciano Juba arrisca de fora da área. Gabriel defende

9 – Gol do Sport. Jorginho lança para a esquerda. Luciano Juba dá um toque e acha Vagner Love. Ele domina sem marcação, entra na área, passa pelo goleiro e toca para dentro

13 – Luciano Juba cruza. Bruno Viana falha ao tentar cortar. Jorginho, na área, finaliza por cima

15 – Gol do Coritiba. Pottker lança para a esquerda. Bruno Gomes escora de cabeça. Sabino afasta. A bola cai com Alef Manga, que chuta de primeira, de fora da área, no ângulo esquerdo

20 – Victor Luis cobra falta e manda por cima do gol

26 – Gol do Coritiba. Rodrigo Pinho lança. Alef Manga recebe, entra na área, dribla Sabino duas vezes e bate forte, à direita do goleiro

36 – William Pottker arrisca de longe e manda por cima do gol

40 – Bruno Gomes arrisca de longe. A bola desvia em Sabino e sai rente à trave

SEGUNDO TEMPO

5 – Luciano Juba arrisca de fora da área. A bola sai rente à trave

6 – Gol do Sport. Jorginho avança pela direita e cruza. Bruno Viana falha ao tentar cortar. Luciano Juba aparece na pequena área toca para dentro

10 – Luciano Juba cobra falta para a área. Vagner Love cabeceia para fora

13 – Andrey arremata na área e manda por cima do gol

15 – Luciano Juba domina e bate de fora da área. Gabriel defende no canto esquerdo, colocando para escanteio

15 – Gol do Sport. Edinho cobra escanteio. Sabino cabeceia. A bola bate na trave. Vagner Love aparece quase em cima da risca e manda para dentro

23 – Liziero cobra falta lateral. A bola vai a gol e Renan pega

27 – Bruno Gomes cobra falta de longe, com força. Renan coloca para escanteio

28 – Natanael cruza. Kuscevic cabeceia. A bola bate no braço de Rafael Thyere, de costas para o lance. Leandro Pedro Vuaden deixa passar. O VAR chama o árbitro. Após ver o vídeo, Vuaden marca pênalti

31 – Gol do Coritiba. Alef Manga cobra o pênalti no canto direito, deslocando o goleiro

34 – Vagner Love é lançado. Gabriel sai e salva com os pés

34 – Marcelino Moreno lança. Alef Manga recebe, avança e chuta cruzado. Renan salva

35 – Marcelino Moreno arrisca e Renan pega

39 – Edinho recebe de Luciano Juba e bate cruzado. Gabriel defende

40 – Kaio chuta cruzado. A bola bate na zaga e Robson completa para dentro. O árbitro anula, marcando impedimento

45 – Kaio recebe na área e bate cruzado., Renban defende para escanteio

53 – Matheus Vargas entra na área em diagonal e toca na saída do goleiro, mas erra o alvo

55 – Bruno Gomes lança. Jamerson cabeceia para fora