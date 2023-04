Divulgação / Coritiba

O Coritiba cedeu o volante Bernardo, de 21 anos, ao Guarani, que está na Série B. O time paulista vinha tentando a contratação há algum tempo e agora as duas partes fecharam negócio. O empréstimo é válido até o fim deste ano.

Bernardo foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2021. Soma 35 partidas pela equipe e ainda não fez gol. Neste ano, foram 8 partidas (quatro como titular), mas vinha perdendo espaço. Sua última partida foi em 23 de fevereiro, quando entrou aos 39 minutos do segundo tempo contra o Humaitá, pela Copa do Brasil.

Recentemente, Bernardo chegou a renovar contrato com o Coritiba até o fim de 2025.

No Guarani, Bernardo vai reencontrar o meia Régis, que recentemente deixou o Coritiba e assinou com o clube de Campinas.