O meio-campista Andrey volta a ser relacionado para um jogo após 282 dias (Foto: Valquir Aureliano)

O Coritiba enfrenta o FC Cascavel neste domingo (5 de março), às 16 horas, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida será no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel. O jogo de volta está marcado para o outro domingo (13 de março), no Couto Pereira.

O gol como visitante não é critério de desempate. Em caso de empate na soma dos dois placares, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Aruko x Operário.

O jogo deste domingo terá transmissão por streamings pagos: NSports, TV Coxa Prime e OneFootball.

ENCONTRO ANTERIOR E DESEMPENHOS NA PRIMEIRA FASE

Coxa e Cascavel se enfrentaram recentemente pela primeira fase do estadual. A partida foi disputada no dia 19 de fevereiro e o time da Capital, que jogou fora de casa, não conseguiu mais que um empate sem gols no oeste do Paraná.

Enquanto o Coxa terminou a fase de classificação do estadual na terceira posição, com 22 pontos (seis vitórias, quatro empates e uma derrota), o Cascavel ficou em sexto lugar, com 15 (quatro vitórias, três empates e quatro derrotas).

O time do interior, contudo, conseguiu vencer o Foz do Iguaçu por 3 a 0 na última rodada da primeira fase do estadual, enquanto o Coritiba amargou uma derrota diante do Operário pelo mesmo placar no último jogo.

ESCALAÇÃO

Com o time vindo de derrota, o técnico Antônio Oliveira pode promover algumas mudanças na equipe coxa-branca para o jogo deste domingo, entre elas a volta ao esquema com dois zagueiros (já que diante do Fantasma o português apostou numa formação com três defensores e acabou vendo o time ser goleado em Ponta Grossa). Com isso, o time deve voltar a ser escalado no 4-3-3.

Contudo, a grande novidade para a partida, talvez, seja o retorno do volante Andrey. Ele nem deve ser titular, mas voltou a ser relacionado e vai viajar com a delegação para Cascavel, após 282 dias afastado por conta de uma grave lesão (rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo). Outra novidade é o meia-tacante Lucas Ronier, de 18 anos, que foi relacionado pela primeira vez para um jogo profissional.

Com relação ao time titular, a boa notícia para os coritibanos é que Alef Manga e Fabrício Daniel estão à disposição. Eles chegaram a ser suspensos por conta das confusões ocorridas no último clássico atletiba, mas o Coxa teve deferido pelo TJD-PR o pedido de efeito suspensivo. Com isso, eles podem entrar em campo normalmente até que um novo julgamento seja realizado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva – o que deve ocorrer no próximo dia 16 de março.

Por outro lado, o zagueiro Kuscevic e o atacante William Pottker são desfalques confirmados e, no meio de campo, Antônio Oliveira deve decidir se entra em campo com Willian Farias ou Jesús Trindade.

Dessa forma, o onze inicial coxa-branca deve ter os seguintes nomes: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Chancellor e Victor Luís; Willian Farias (Jesús Trindade), Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Kaio César, Alef Manga e Rodrigo Pinho.