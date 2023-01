Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Coritiba encaminhou a contratação do zagueiro Bruno Viana, 27 anos, ex-Flamengo e que defendeu o Wuhan FC, da China, na última temporada. O jogador tem os direitos econômicos vinculados ao Braga, de Portugal.

Segundo informações do jornalista Verê Casagrande, o clube paranaense deve pagar 1,5 milhão de euros (equivalente a R$ 8 milhões) e fechar um contrato de três anos com o jogador.

Bruno Viana foi relevado pelo Cruzeiro e se profissionalizou em 2016. Em 2017, foi para o Olympiacos (Grécia) e em 2018 foi para o Braga – primeiramente, por empréstimo, mas o clube português exerceu o direito de compra. Em 2021, ele foi emprestado ao Flamengo, onde somou 38 vezes (21 como titular). Em 2022, foi cedido ao Wuhan, da China. O jogador completa 28 anos no domingo (5/2).

A vinda de um zagueiro é um pedido do técnico António Oliveira. O atua elenco tem Henrique, Jhon Chancellor e Márcio Silva. Jean Pedroso, revelado pelo clube, está com a seleão sub-20 no Sul-Americano da categoria, na Colômbia.

Além de Bruno Viana, o Coritiba está estudando a contratação do zagueiro Henri, de 20 anos, capitão do Palmeiras na conquista na Copa São Paulo de Juniores de 2023 e capitão da seleção brasileira no título da Copa do Mundo Sub-17 de 2019.