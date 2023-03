Treino do time sub-20 do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 nesta quinta-feira (16), às 15h, contra o América-MG, no Complexo Esportivo da PUC, em Belo Horizonte. As Gurias do Couto estão no Grupo A ao lado do Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e Juventude.

Na primeira fase, 20 clubes serão distribuídos em quatro grupos de cinco. Nesta etapa, as equipes se enfrentarão (Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D) em turno e returno.

Classificam-se para a fase seguinte os dois clubes melhores colocados de cada grupo.

Confira a tabela base:

1ª rodada: 15h – América/MG x Coritiba- Belo Horizonte – 16/03

2ª rodada: 15h – Corinthians x Coritiba – São Paulo – 22/03

3ª rodada: 15h – Coritiba x Santos – Curitiba – 29/03

4ª rodada: 17h – Ferroviária/SP x Coritiba – Araraquara – 19/04

5ª rodada: 15h – Coritiba x São Paulo – Curitiba – 27/04

6ª rodada: Coritiba x América/MG – Curitiba

7ª rodada: Santos x Coritiba – Santos

8ª rodada: Coritiba x Ferroviária – Curitiba

9ª rodada: Coritiba x Corinthians – Curitiba

10ª rodada: São Paulo x Corinthians – São Paulo

Em 2022, o Coritiba disputou a terceira divisão nacional com a equipe adulta, em parceria com o Imperial. Acabou eliminado na primeira fase, ao perder para o Toledo.