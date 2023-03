Gabriel Bessan assina contrato com o Coritiba (Crédito: Divulgação)

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense Sub-20 neste sábado (01). Atual campeão da competição, a equipe enfrenta o Rio Branco às 15h30, em Paranaguá, pela rodada de abertura do estadual.

O lateral-direito Gabriel Bessan aparece como novidade no elenco do Coxa para o torneio. O jogador fechou com o clube neste mês e terá a chance de realizar sua estreia pela equipe no jogo de sábado. “Estou bem empolgado para a minha primeira partida. Fiz uma boa preparação e me sinto pronto para entrar em campo. É muito importante começarmos o campeonato da melhor forma possível para ganhar confiança, então vamos impor nosso jogo desde o início para conquistarmos a vitória na estreia”, disse o lateral.

Gabriel Bessan assinou contrato de um ano e meio com o Coritiba. Além do Campeonato Paranaense Sub-20, o defensor chega para reforçar o time na Copa do Brasil da categoria, que tem previsão de início para o mês de agosto.

“Será uma temporada muito intensa e competitiva. Temos trabalhado bastante durante esse período sem jogos e estamos focados no Estadual. Vamos dar o melhor de nós em cada partida para chegarmos longe e defender o título que conquistamos no ano passado”, acrescentou.

O lateral começou a carreira no América-SP e soma passagens pelas bases de São Paulo e Athletico Paranaense. Já no ano passado, participou do Campeonato Paulista Sub-17 defendendo as cores do Mirassol.