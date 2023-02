Coritiba x São Joseense (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Independente São Joseense (ISJ), nesse domingo (dia 12) à noite, no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 3ª colocação, com 18 pontos. A equipe do Interior está em 8º lugar, com 9 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O Coxa já estava classificado para as quartas de final e apenas joga as últimas rodadas da primeira fase em busca das vantagens do regulamento (adversário teoricamente mais frágil nas quartas e mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias).

O técnico António Oliveira segue invicto no comando do time da capital, com 5 vitórias e 3 empates.

Em relação ao desempenho, o Coritiba teve domínio do jogo e criou boas chances de gol, mas pecou demais nas finalizações. O time chegou a acertou dois arremates na trave – um de Robson e outro de Régis. O ISJ incomodou no 1º tempo e levou algum perigo, mas perdeu força no 2º tempo e levou sufoco.































ESTREIAS

A partida marcou as estreias do zagueiro chileno Kuscevic, que veio do Palmeiras, e do volante Liziero, emprestado pelo São Paulo. Ainda não atuaram pelo clube o goleiro Luan Polli (ex-Fortaleza) e o zagueiro Bruno Viana (ex-Flamengo).

ESQUEMA TÁTICO

Em 2023, o Coritiba vinha usando o esquema tático 4-1-4-1 como base. Dessa vez, o time adotou o 4-2-3-1, com Bruno Gomes e Jesús Trindade como volantes. A linha de três tinha Robson centralizado, Marcelino Moreno na esquerda e Willian Pottker na direita. Esse era o formato para defender. Com a bola, porém, Robson virava centroavante e Rodrigo Pinho recuava para armar o jogo. No segundo tempo, Robson voltou a jogar na ponta, sua posição de origem.

ESCALAÇÃO

As baixas no Coritiba eram o zagueiro Marcio Silva e os pontas Alef Manga e Fabrício Daniel, todos suspensos pela expulsão no Atletiba. O ponta Kaio Cesar estava suspenso por cartões amarelos. O zagueiro Jean Pedroso está com a seleção brasileira sub-20. O técnico António Oliveira, também expulso no clássico, era outro suspenso e não comandou o time do banco de reservas. O auxiliar Bruno Lazaroni orientou os jogadores. Em relação ao último jogo — empate com o Athletico, foram três mudanças: as saídas de Marcio Silva, Kaio Cesar e Alef Manga para as entradas Kuscevic, Robson e William Pottker.

ARBITRAGEM

Robson, do Coritiba, pediu pênalti aos 15 do 1º, após ser puxado por Carlão e cair na área. O árbitro nada marcou. A imagem da TV dá a impressão que a falta ocorreu. Aos 31 do 2º, a arbitragem anulou por impedimento gol de Rodrigo Pinho. A imagem da TV mostra que o árbitro acertou.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o ISJ recuado e o Coritiba com domínio territorial absoluto. O mandante conseguiu chegar com certa facilidade à linha de fundo e levou perigo em quatro cruzamentos. No entanto, não teve chances claras. O visitante incomodou em dois contra-ataques e também em uma cobrança de escanteio. No geral, uma primeira etapa equilibrada e com os defensores superiores aos atacantes nos duelos individuais.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou com uma mudança tática para o segundo tempo, com Robson aberto na esquerda e Marcelino Moreno centralizado. O 4-2-3-1 foi mantido. O jogo começou aberto, com ataques dos dois lados. Aos 13, a primeira substituição no Coxa, com a entrada do meia Régis no lugar de William Pottker. Régis ficou aberto na direita e Moreno seguiu centralizado. Em seguida, o ISJ recuou e passou a ter dificuldades para sair jogando. O Coritiba partiu para o ‘abafa’. Aos 20, o volante Liziero entrou no lugar de Trindade. Aos 25, o estreante perdeu gol feito, após Moreno roubar a bola no ataque e deixar o volante na cara do gol – ele chutou para fora. Aos 29, Liziero lançou e colocou Robson na cara do gol. O ponta chutou na trave. Aos 39, entraram o lateral Diego Porfírio e o meia Biel. Aos 41, Régis acertou o travessão, em belo chute da entrada da área. Aos 54, a bola sobrou na cara do gol para Rodrigo Pinho, que chutou para fora.

CORITIBA 0x0 SÃO JOSEENSE

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Diego Porfírio); Jesús Trindade (Liziero); Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Biel), William Pottker (Régis) e Robson; Rodrigo Pinho. Técnico: Bruno Lazaroni

São Joseense: Gabriel Leite; Caio (Lauro), Julio Vaz, Carlão e Paulo Fales (Murilo), Juliano Fabro e Kallyl (Willyan Sotto); Thiago Primão (Gabrielzinho), Robinho e Ricardinho; Arthur Bessa. Técnico: Zé Roberto

Cartões amarelos: Victor Luís, Natanael (C). Júlio Vaz, Carlão, Ricardinho (ISJ)

Árbitro: Gustavo Nogas

Público: 21.894 pagantes (22.915 total)

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Trindade lança. Pottker ajeita de cabeça. Gabriel Leite corta antes que Pinho finalize, na cara do gol.

14 – Escanteio. Caio cruza. Livre, Júlio Vaz cabeceia perto, sobre o gol.

15 – Rodrigo Pinho chuta de fora da área. Gabriel Leite espalma.

17 – Bessa rola para a meia-lua. Thiago Primão chuta forte. O goleiro espalma.

27 – Natanael cruza. Moreno domina na área, finta e chuta. A zaga bloqueia.

36 – Natanael cruza e Robson cabeceia perto, ao lado.

37 – Boa tabela dentro da área. Bessa faz o pivô e Caio chuta perto, ao lado.

46 – Bate e rebate na área. Bruno Gomes ajeita de cabeça para Robson, que gira e chuta torto, desperdiçando boa chance.

Segundo tempo

12 – Pottker chuta do bico da área. Gabriel Leite segura.

25 – Moreno rouba no ataque e coloca Liziero na cara do gol. Ele chuta para fora.

29 – Liziero lança. Robson sai na cara do gol e chuta na trave.

31 – Liziero enfia. Pinho sai na cara do gol e marca. Impedimento.

37 – Liziero cruza. Régis cabeceia. A zaga bloqueia.

41 – Liziero enfia. Régis recebe na área e chuta no travessão.

47 – Bruno Gomes chuta de longe e acerta o cantinho. Gabriel Leite faz boa defesa.

54 – Bola para a área. Robson ajeita para Rodrigo Pinho, que chuta para fora, com o gol vazio.