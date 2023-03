Água Santa comemora renovação de contrato com Luan Dias até 2025 (Crédito: Divulgação/Água Santa)

O Coritiba está estudando a contratação do meia-ponta Luan Dias, 25 anos, do ÁguaSanta. O jogador, que é canhoto, se destacou na Série B de 2021 pelo Goiás, atuando pelo lado direito, no esquema tático 4-2-3-1, com o meia Élvis (32 anos, ex-Paraná Clube) centralizado e com Alef Manga pelo lado esquerdo.

No Paulistão 2023, Luan Dias é titular do Água Santa, finalista da competição, mas individualmente tem números e estatísticas de desempenho modestas. Ele foi titular em 12 jogos e não fez assistências. Marcou um gol – e foi em cobrança de falta. Durante o Estadual, o jogador atuou centralizado e também aberto pelo lado direito.

No ranking do Paulistão 2023 do Sofascore, Luan Dias é apenas o 81º colocado em passes decisivos, com 0,7 por jogo. O melhor do time nesse quesito é o ponta Lucas Tocantins (com 1,4 por partida). Tocantins teve uma passagem apagada pelo Coritiba em 2018 e em 2019.

No mesmo ranking, Luan Dias é apenas o 17º em dribles certos (1,2 por jogo), 55º empasses certos no terço final (7,2 por jogo), 78º em finalizaçõe s(1,17 por jogo), 97º em finalizações certas (0,33 por jogo) e 87º em grandes chances criadas (0,08 por jogo).

No Sofascore do Paulistão, o meio-campista do Água Santa tem nota média 6,88, aparecendo em 92º lugar entre os 257 jogadores listados (apenas quem atuou pelo menos metade da competição).

SÉRIE B DE 2021

A última vez que Luan Dias apresentou números positivos foi na Série B de 2021, quando marcou quatro gols em 28 jogos (13 como titular), atuando pelo Goiás, formando a linha com o meia Élvis e o ponta Alef Manga — e com Nicolas de centroavante.

O esquema 4-2-3-1 do Goiás em 2021, com Luan Dias na direita e Alef Manga na esquerda (Crédito: Reprodução/Sofascore)

SÉRIE A DE 2022

Luan Dias jogou o Brasileirão de 2022 pelo Goiás. E teve pouco destaque. Foi titular em sete jogos (e entrou como substituto em 15 rodadas). Jogou centralizado no meio-campo e não fez gols ou assistências.

CARREIRA

Luan Dias começou no próprio Água Santa. Ele estreou no profissional em 2017 e tem os direitos ligados ao clube de Diadema (SP) até hoje, com vínculo até 2025. Em 2020, foi emprestado para a Ponte Preta para jogar a Série B (fez nove jogos como titular, nove como substituto e não participou de gols). Em 2021, disputou a Série B emprestado para o Goiás. Em 2021, jogou o Brasileirão pelo Goiás, também por empréstimo.

ELENCO

No Coritiba, Luan Dias disputaria posição com Kaio César, pelo lado direito. Outra opção seria jogar como meia ofensivo centralizado, posição que nem sempre é utilizada pela técnico António Oliveira. Nesse caso, disputaria posição com Marcelino Moreno e Régis.