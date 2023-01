O zagueiro Henri (Crédito: Divulgação/Fabio Menotti/Palmeiras)

O Coritiba está estudando a contratação do zagueiro Henri, de 20 anos, capitão do Palmeiras na conquista na Copa São Paulo de Juniores de 2023 e capitão da seleção brasileira no título da Copa do Mundo Sub-17 de 2019. O jogador não será aproveitado pelo técnico Abel Ferreira no clube paulista e pode ser emprestado para outro clube. As informações são do jornalista Rogério Scarione.

O jogador ainda não estreou como profissional e acumula títulos pelas categorias de base. Foi campeão da Copa São Paulo 2023, do Brasileiro Sub-20 de 2022, da Copa do Brasil Sub-20 de 2022, dos Paulistas Sub-15 (2017) e Sub-17 (2018), da Copa do Brasil Sub-17 (2019), da Supercopa Sub-17 (2019), da Copa do Mundo Sub-17 e do Mundial de Clubes Sub-17 (2018 e 2019).

Henri está no Palmeiras desde 2015 e tem contrato até dezembro de 2025.

O Coritiba procura no mercado pelo menos dois zagueiros. O clube vem observando dois jogadores em atividade no futebol português. Clique aqui para saber mais.

No atual elenco, o Coritiba conta com os zagueiros Chancellor, Henrique, Marcio Silva e Jean Pedroso (está com a seleção brasileira sub-20).