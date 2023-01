Bruno Viana (Crédito: Divulgação/Flamengo/Alexandre Vidal)

O Coritiba está perto de anunciar a compra mais cara da sua história. O clube ainda não confirmou mas segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a aquisição do zagueiro Bruno Viana, 28 anos, será por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,2 milhões) pagos ao Braga, de Portugal. Ele chega na próxima segunda-feira para assinar contrato de três anos.

As maiores compras da história do Coritiba, ainda sem a confirmação de Bruno Viana (Crédito: Reprodução/Transfermarkt.de)

Se confirmados esses valores, será um recorde na história do clube. Segundo o site Transfermarkt.de, o maior valor pago pelo Coritiba até hoje foi 1 milhão de euros pelo zagueiro Leandro Almeida, em janeiro de 2013. Em junho de 2015, o clube vendeu o jogador para o Palmeiras por 860 mil euros. Hoje, aos 35 anos, o zagueiro defende o Zebbug Rangers, de Malta.

BRUNO VIANA

Relevado pelo Cruzeiro, Bruno Viana se profissionalizou em 2016. Em 2017, foi para o Olympiacos (Grécia), comprado por 2 milhões de euros. Em 2018, foi para o Braga – primeiramente, por empréstimo, mas o clube português exerceu o direito de compra, por 3 milhões de euros. Em 2021, ele foi emprestado ao Flamengo, onde somou 38 vezes (21 como titular). Em 2022, foi cedido ao Wuhan, da China.

ELENCO

O atual elenco do Coritiba conta com quatro zagueiros: Henrique, Chancellor, Márcio Silva e Jean Pedroso (está com a seleão sub-20 no Sul-Americano da categoria, na Colômbia).