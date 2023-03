Foto: divulgação/ Coritiba

O Coritiba enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira (27), às 10 horas, em um jogo-treino no CT da Barras Funda, em São Paulo. Os dois times estão “de folga” das competições – ambos foram eliminados precocemente em seus respectivos campeonatos estaduais e só voltam a jogar de forma oficial em meados de abril.

No caso do Coritiba, o próximo jogo será em 15 ou 16 de abril, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Brasileirão. Pela Copa do Brasil, a equipe ainda nem sabe qual será o adversário, nem quando vai entrar em campo. O sorteio dos confrontos pela 3ª fase ocorre somente nesta quarta-feira (29). Segundo a CBF, a tabela básica da competição tem os dias 12 e 26 de abril como datas-base para as partidas.

O Coritiba não joga uma partida oficial desde o empate em 1 a 1 com o Criciúma, pela Copa do Brasil, no dia 14 de março. Na ocasião, o time paranaense se classificou ao vencer nos pênaltis, por 6 a 5. Três dias antes, o time coxa-branca foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, ao empatar em 0 a 0 com o Cascavel, no Couto Pereira.

Em geral, nos jogos-treino, os times não usam uniformes oficiais e os treinadores fazem mais substituições que as cinco permitidas. Muitas vezes, o jogo é paralisado para que os treinadores passem instruções. O técnico António Oliveira não indicou qual seria o time-base. E ainda não recebeu nenhum reforço para o Brasileirão. Ele também não poderá contar com o zagueiro Kuscevic, que está a serviço da seleção chilena, nem com o zagueiro Chancellor, que está na seleção da Venezuela. Com base nesses desfalques, nos jogadores à disposição e nas escalações usadas mais recentemente, uma possível equipe-base para segunda-feira teria Gabriel; Natanael, Márcio Silva, Bruno Viana e Victor Luís; Trindade e Bruno Gomes; Kaio César, Robson e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

Depois de enfrentar o São Paulo, o Coritiba vai para Atibaia, onde treinará por dois dias em um resort. Na quinta-feira (30), a equipe faz outro jogo-treino, contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Depois, o time paranaense retorna para Curitiba. Ainda há a possibilidade de se marcar outro jogo-treino, desta vez no CT da Graciosa.