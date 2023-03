Torcida feminina no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba enfrenta neste sábado (dia 11) às 18 horas o FC Cascavel, no Couto Pereira, no jogo de volta das quartas de final do Paranaense 2023.

O check-in está aberto para sócios.

Neste mês de março, para comemorar o ‘Mês das Mulheres’, todos os sócios adimplentes poderão trazer uma convidada mulher para assistir a partida no Couto Pereira. “Mas atenção: O cadastro da convidada é mediante disponibilidade no setor no momento do check-in. Caso não apareça a opção de cadastro, é porque não há mais vagas disponíveis no setor selecionado”, informou o clube.

CRONOGRAMA DE CHECK-IN

Segunda-feira (06), partir das 16h – Prioridade 01: Sócio Alma Guerreira, Sócios antigos (adesões realizadas até 04/08/2021)

Segunda-feira (06), a partir das 17h – Prioridade 02: Sócios Cadeiras;

Segunda-feira (06), a partir das 18h – Prioridade 03: Sócios Arquibancadas;

Terça-feira (07), a partir das 10h – Prioridade 04: Sócio Special e Campeão: com compra de ingresso.

Venda de Ingressos

A venda online para o jogo de sábado começa nesta terça-feira (07), às 11 horas, no site coritiba.futebolcard.com. As vendas nas lojas Sou 1909 dos shoppings Jockey Plaza e Palladium, começam na terça-feira (07), das 11h às 22h.

Bilheteria do Couto Pereira:

Sábado (11): 10h até os 15 minutos do 2º tempo.

Setor Visitante – Sábado (11): 14h até os 15 minutos do 2º tempo.

Valores dos ingressos para #CFCxFCC:

Setor Renato Follador Jr: R$ 150,00 Inteira | R$ 75,00 Meia.

Curva Mauá: R$ 150,00 Inteira | R$ 75,00 Meia.

Cadeiras Mauá: R$ 200,00 Inteira | R$ 100,00 Meia.

Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200,00 Inteira | R$ 100,00 Meia.

Visitante: R$ 150,00 Inteira | R$ 75,00 Meia.