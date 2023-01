Raniele (Crédito: Divulgação/Leandro Boeira/Avaí FC)

O Coritiba pode fechar a contratação do zagueiro/volante Raniele, de 1,84 m de altura e 26 anos. O jogador foi o principal destaque do Avaí no Campeonato Brasileiro de 2022. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o clube paranaense formalizou proposta oficial de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos de Raniele. O Avaí respondeu pedindo R$ 4,5 milhões. A negociação está em andamento.

“O América-MG também fez oferta, mas números bem menores. O Coxa é o time que tem conversas mais avançadas pelo volante”, informou Casagrande.

DESEMPENHO

No Brasileirão 2022, Raniele disputou dez jogos como zagueiro e 23 como volante. Terminou a competição como melhor jogador da equipe no ranking WhoScored, com nota média 6,93. Como comparação, os melhores volantes do Coritiba na competição foram Andrey (nota média 7,47) e Bruno Gomes (6,80). O melhor zagueiro do time paranaense foi Chancellor, com nota média 6,55.

JOGO AÉREO

O ponto forte de Raniele é o jogo aéreo. Ele foi o jogador do Avaí que mais ganhou disputas pelo alto no Brasileirão 2022, com média de 2,2 por jogo. Como comparação, o jogador do Coritiba melhor nesse quesito foi Chancellor, com 2,6 por partida. O volante do Coxa com melhor performance nesse aspecto foi Willian Farias, com 0,8 por jogo. Os dados são do WhoScored.

Raniele fez dois gols no Brasileirão 2022. Um em chute de fora da área e outro em chute de dentro da área.

CAÇADO

Raniele foi o jogador do Avaí mais ‘caçado’ em campo no Brasileirão, com média de 2,6 faltas sofridas por partida. Como comparação, o jogador do Coritiba com maior destaque nesse quesito foi o volante Bruno Gomes, com 2,7 por partida.

Entre os jogadores do Avaí, Raniele foi o 8º que mais cometeu faltas, com média de 1,2 por partida. Foi o quinto com mais desarmes, o segundo com mais interceptações e o terceiro jogador de linha com mais lançamentos certos. No entanto, não ficou entre os melhores na precisão de passes, nem na quantidade de passes decisivos.

HISTÓRIA

Revelado na Ferroviária-SP, Raniele estreou como profissional em 2016. Depois rodou por Taubaté, Penapolense, Portuguesa, Jacuipense e Botafogo-SP. Em 2021, foi contratado pelo Bahia e atuou em 11 rodadas do Brasileirão (uma como titular). Chegou ao Avaí no início de 2022.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)