Foto: Valquir Aureliano

O Coritiba empatou com o Azuriz, em 2 a 2, no Couto Pereira, na tarde deste domingo (29). A partida era válida pela 5ª rodada da primeira fase do Estadual. O time coxa-branca havia saído atrás no placar, e conseguido a virada, mas tomou um gol despretensioso faltando 6 minutos para o fim da partida.

Os gols do Coritiba foram do lateral-esquerdo Victor Luís (após falta sofrida por Kaio) e do extremo-direito Kaio (após falta cobrada por Victor Luís).

































TABELA

Com o resultado, o Coritiba manteve o 2º lugar no Estadual, com 13 pontos, mas perdeu o aproveitamento de 100% dos pontos. O Athletico lidera, com 15 pontos em 5 jogos.

Neste domingo, o time coxa-branca foi vazado pela primeira vez na competição, após quatro jogos sem sofrer gols.

O Azuriz, por outro lado, subiu para a 8ª posição, com 4 pontos. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final da competição

OLHO NO ATHLETICO

Depois do jogo deste domingo, o Coritiba vai enfrentar o Cianorte, em casa, na quinta-feira (2/2) e depois o Athletico, no domingo (5/2) da próxima semana. O clássico, pela 7ª rodada, pode até valer a liderança da competição, dependendo dos resultados da 6ª rodada, no meio de semana.

O Azuriz, por sua vez, enfrenta o Furacão nesta quarta-feira (1º/2), na Arena da Baixada.

TÉCNICO SUSPENSO

O desfalque do Coritiba para este domingo está fora de campo. O técnico António Oliveira levou três cartões amarelos nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paranaense e por isso vai cumprir suspensão. Assim, a equipe foi comandada pelo auxiliar Bruno Lazaroni na beira do gramado.

ESCALAÇÃO

Até a 4ª rodada, três jogadores do Coritiba haviam em todas as partidas: o goleiro Gabriel, o zagueiro Chancellor e o atacante Alef Manga. Chancellor e Alef Manga estavam “pendurados”, com dois cartões amarelos cada um. A ideia é que levassem o terceiro cartão e cumprissem suspensão na quinta-feira (2), diante do Cianorte, para poderem atuar no clássico com o Athletico, no domingo (5). Já no gol, Alex Muralha foi escalado, em vez de Gabriel. Chancellor levou mesmo o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Cianorte.

Nas laterais, Nathan Mendes foi mantido no lado direito, mas Victor Luis retornou ao lado esquerdo. Trindade ganhou a vaga de Willian Farias como primeiro volante, e Bruno Gomes e Marcelino Moreno ficaram de meias centrais. O ataque tinha Alef Manga, Rodrigo Pinho e Kaio, no lugar de Robson. O esquema era o 4-1-4-1.

O Azuriz, do técnico Tcheco (ex-meia do Coritiba), colocou a equipe num 3-5-2, com o volante Matheus Neris preenchendo a linha de três zagueiros.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com um lance duro: logo no 2º minuto, o goleiro Alex Muralha saiu do gol por baixo, para interceptar um cruzamento, e levou uma joelhada de Vieira no rosto.

Depois disso, o Coritiba tentou se impor, apostando principalmente em jogadas pelos lados e marcação alta, para roubar bolas no campo de ataque. Faltava precisão, apenas. Quando o time vivia seu melhor momento na partida até então, o Azuriz engatou dois contra-ataques com perigo. No primeiro, Alex Muralha salvou, aos 24 minutos. No segundo, aos 27, Vieira marcou 1 a 0. Foi o primeiro gol sofrido pelos coxas-brancas no Estadual. Contudo, o time empatou aos 30, com Victor Luís, de falta.

Depois disso, o jogo voltou ao que estava, com o Coritiba tentando pressionar, mas sem precisão na conclusão das jogadas. A etapa terminou com 9 finalizações (2 certas) do Coritiba e 3 (todas certas) do Azuriz.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o Coritiba voltou sem alterações. Sem correr riscos na defesa, o time chegou à virada com um gol de Kaio, aos 11 minutos, aproveitando uma bola rebatida pelo goleiro.

Aos 19, Lazaroni fez a primeira troca na equipe coxa-branca: saiu Marcelino Moreno, entrou Bernardo no meio-de-campo. Aos 23, Willian Farias e Diego Porfirio entraram nos lugares de Jesus Trindade e Victor Luís. Aos 34, Rodrigo Pinho e Kaio deram lugar a Cadorini e William Pottker. As cinco substituições foram apenas de trocas de peças, sem mexer na tática.

O time da casa estava com o jogo controlado, quando o Azuriz chegou ao empate numa jogada que parecia pouco perigosa, aos 39 minutos. Igor Goularte cruzou da esquerda. A bola passou por toda a defesa, o goleiro Alex Muralha saltou atrasado com o braço mal posicionado e a bola acabou entrando.

Depois disso, o Coritiba tentou o terceiro gol na base do esforço. Pressionou e ainda reclamou de um pênalti sobre Bernardo, no qual a falta foi marcada fora da área – o Estadual não tem VAR. Mas o jogo terminou empatado mesmo.

O jogo terminou com 17 finalizações (6 certas) do Coritiba e 7 (5 certas) do Azuriz.

CORITIBA 2 x 2 AZURIZ

Coritiba: Alex Muralha; Nathan Mendes, Chancellor, Henrique e Victor Luís (Diego Porfírio); Trindade (Willian Farias), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Bernardo); Kaio (William Pottker), Rodrigo Pinho (Cadorini) e Alef Manga. Técnico: Bruno Lazaroni (interino)

Azuriz: Fabrício Santana; Willian, Matheus Neris (Zezinho) e Gabriel Fornari (Caio Bacarin); Eliandro, Leo Machado, Galvan (Robinho), Fabrício Oya e Carlos Junio (Guilherme); Wellisson (Igor Goularte) e Lucas Vieira. Técnico: Tcheco

Gols: Vieira (27-1º), Victor Luís (30-1º), Kaio (11-2º), Igor Goularte (39-2º)

Cartões amarelos: Gabriel Fornari, Matheus Neris, Alex Muralha, Chancellor, Zezinho

Árbitro: Robinson Babiski

Local: Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 16 horas

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

10 – Bruno Gomes rouba bola no ataque. Kaio cruza. Alef Manga cabeceia na pequena área. A bola desvia em Willian e sai em escanteio

17 – Bruno Gomes rouba bola no meio, tabela com Kaio, recebe e chuta de fora da área, por cima do gol

18 – Alef Manga avança e serve na esquerda. Marcelino cruza da linha de fundo, tirando do goleiro. A bola passa por 4 jogadores do Coritiba e a zaga do Azuriz afasta

23 – Alex Manga apanha sobra da defesa e chuta de fora da área. O goleiro espalma. Victor Luís recupera e cruza. Rodrigo Pinho cabeceia por cima

24 – Eliandro tabela com Fabrício Oya, recebe e cruza da linha de fundo. Vieira finaliza de letra, na pequena área. Alex Muralha salva

27 – Gol do Azuriz. Galvan toca para Carlos Junio, que rola para a área, em diagonal. Vieira se antecipa à zaga e escora parta dentro

30 – Gol do Coritiba. Kaio é derrubado por Fornari perto do bico da área. Victor Luís cobra a falta e acerta o ângulo esquerdo

32 – Bruno Gomes arrisca de longe. A bola sai à direita do gol

44 – Kaio ganha da zaga pela direita e cruza. Rodrigo Pinho cabeceia com perigo. A bola sai rente à trave direita

49 – Trindade erra passe no meio. Leo Machado serve Vieira, que bate de fora da área. Alex Muralha cai e defende em dois tempos

52 – Rodrigo Pinho cruza. Alef Manga finaliza de voleio no bico da pequena área. A bola sai rente à trave esquerda

SEGUNDO TEMPO

2 – Bruno Gomes cruza. O goleiro falha ao tentar cortar pelo alto. Alef Manga fica com o gol aberto à sua frente, mas erra a bola

11 – Gol do Coritiba. Victor Luis cobra falta lateral direto para o gol. O goleiro espalma para o meio da área. Kaio finaliza de primeira, à esquerda do goleiro

20 – A defesa do Azuriz bate cabeça. A bola cai com Rodrigo Pinho, que finaliza por cima, com perigo

21 – Fabricio Oya chuta de fora da área. Alex Muralha pega

27 – Bruno Gomes tabela com Kaio, recebe na área e chuta por cima do gol

28 – Kaio é lançado, dribla Caio Bacarin e chuta com perigo, mas à esquerda do gol

30 – Fabrício Oya cobra falta para a área. Vieira ganha no alto de Nathan Mendes e cabeceia. A bola sai rente à trave

39 – Gol do Azuriz. Igor Goularte faz jogada pela esquerda e cruza. A bola passa por toda a área e entra no canto esquerdo do goleiro

41 – William Pottker toca para Nathan Mendes, que cruza da linha de fundo. Alef Manga bate forte, mas manda à esquerda do gol

42 – Bruno Gomes recebe de Bernardo e chuta. A bola desvia em Bacarin e o goleiro pega

46 – Bruno Gomes cobra falta para a área. Bernardo finaliza. A bola bate em Fabrício

52 – Vieira arranca pela direita e finaliza da risca da área. A bola passa por Alex Muralha e sai rente à trave direita