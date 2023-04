Willian Farias, em treino do Coritiba (foto: Rafael Ianoski / Coritiba)

O Coritiba “ganhou” três reforços nos últimos dias para a temporada. Dois deles estavam no departamento médico e foram liberados para treinos: o volante Willian Farias e o meia Marcelino Moreno. O outro é o lateral-esquerdo Jamerson, contratado junto Guarani e que deve se apresentar nesta segunda-feira (3).

Jamerson, de 24 anos, vem para realizar exames médicos nesta segunda. Se aprovado, assina contrato em definitivo por três temporadas. Na negociação, o clube paranaense vai ceder o meia Régis ao Guarani – Régis já atuou pelo time de Campinas e teve destaque. Para contratá-lo, o Coritiba venceu a concorrência contra o Santos (que fez uma investida para levar o jogador) e o São Paulo (que foi dado como destino certo do lateral pela imprensa paulista).

Willian Farias estava sem jogar desde o dia 4 de março, quando se sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo diante do FC Cascavel, no primeiro jogo das quartas de final do Paranaense. Marcelino Moreno sentiu um problema nas costas e estava em tratamento nas duas últimas semanas. Ambos já treinaram normalmente neste domingo (2).

Por enquanto, esses são os reforços à disposição do técnico António Oliveira. Outros nomes foram cogitados nos últimos dias, como os centroavantes Deyverson (Cuiabá) e Alan Kardec (Atlético-MG), o meia Luan Dias (Água Santa-SP), o zagueiro Cleiton (Flamengo) e o lateral-direito Daniel Borges (Botafogo). O volante Raniele, ex-Avaí, também estava na mira, mas acertou com o Cuiabá para o Brasileirão.

Esta semana será a última sem calendário no Coritiba na atual temporada. O time não entra em campo desde 14 de março, quando eliminou o Criciúma nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time volta a jogar na próxima semana, contra o Sport, pela terceira fase da Copa do Brasil, em data ainda a ser agendada pela CBF – pode ser na terça-feira (11), quarta-feira (12) ou quinta-feira (13).

Devido ao tempo sem partidas oficiais, o Coritiba fez dois jogos-treinos na última semana, contra São Paulo e Corinthians. Nesta quarta-feira (5), o time paranaense recebe o Londrina, em mais um jogo-treino, no CT da Graciosa.