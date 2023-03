Coritiba 0x0 Cascavel (Crédito: Robson Mafra)

O Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. Depois do empate com o FC Cascavel, no sábado no Couto Pereira, o time da capital caiu fora da competição, nas quartas de final do estadual. O time do interior é semifinalista e vai enfrentar o Operário, de Ponta Grossa.

Depois do empate em casa, a torcida vaiou o time e pediu a demissão do treinador. A diretoria decidiu manter o profissional. A equipe volta a campo nesta terça-feira, contra o Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023.

A eliminação de sábado também pode custar a vaga do Coritiba na Copa do Brasil de 2024. O sistema de classificação mudou e, para o próximo ano, os cinco representantes do Paraná serão os cinco primeiros colocados do Paranaense – além dos quatro semifinalistas, a equipe com melhor campanha na soma de todas as fases. O Coxa está perto de garantir a quinta vaga porque Maringá e Operário avançaram para as semifinais (eliminaram Cianorte e Aruko, respectivamente). Agora, a única possibilidade de ficar fora da Copa do Brasil de 2024 é o São Joseense eliminar o Athletico – a partida de volta começa às 19h30, na Arena da Baixada. No jogo de ida, em São José dos Pinhais, o Furacão aplicou 5 a 2.

Ficar fora da Copa do Brasil 2024 representaria um grande prejuízo ao Coritiba. Só por participar da primeira fase da Copa do Brasil de 2023, o clube recebeu R$ 1,4 milhão. Ao passar pelo Humaitá e chegar à segunda fase, recebeu mais R$ 1,7 milhão e já acumulou R$ 3,1 milhão.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes