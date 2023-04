O novo sistema de iluminação (Crédito: Divulgação/Allexandre Fellipe/Coritiba)

O jogo entre Coritiba x Sport, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12), terá a inauguração no Couto Pereira do novo sistema de iluminação esportiva com automação para show de luzes, contando com projetores LED de última geração. “Esta tecnologia trará mais luminosidade, interatividade e maior economia de energia ao clube”, informou o Coxa.

“O sistema de iluminação segue as recomendações da FIFA, e junto com o Couto Pereira, no Brasil, apenas o Allianz Parque, o Mineirão e o Mangueirão têm esse padrão de luminosidade e tecnologia dentro dos estádios”, destacou o site oficial do clube.

Os refletores do antigo sistema do estádio entregavam uma iluminação média de 700 lux, sendo essa medida de luminosidade por unidade de área (m²). Já a nova iluminação com LED passará a ter em média 2.500 lux por m², iluminando totalmente o campo, sem deixar nenhuma sombra nas quatro linhas do gramado.

Outro fator importante que levou o clube a essa mudança foi a economia. “A antiga iluminação gerava mais gastos aos cofres do clube e tinha a necessidade de ser ligada antes, para que a carga máxima de luminosidade fosse atingida no horário dos jogos. Com a luz de LED, o Coritiba terá cinco vezes menos gastos e não terá mais a obrigatoriedade de acender os refletores antes, podendo atingir sua capacidade máxima de luminosidade assim que for ativada”, explicou o Coritiba.

“Trazer essa nova iluminação para o Couto Pereira é motivo de muito orgulho e compromisso com o meio ambiente e com o patrimônio do clube. Temos certeza de que isso será de grande valia para o futuro do clube, tanto na economia quanto no rendimento durante as partidas. Além disso, pudemos melhorar o momento de lazer da nossa torcida”, disse o Presidente do Coritiba, Glenn Stenger.

Tecnologia envolvida

A empresa responsável pelo projeto e sistema é a Silicon Energy Iluminação. O Couto Pereira contará com 314 projetores LED Coliseo Pro de alta eficiência e estes serão controlados por um software de automação e controle de iluminação que permitem a realização de um show de luzes em sincronia com a sonorização do estádio.

O sistema de controle implantado é da GrandMA3 e é um dos maiores softwares do mundo no que tange à gestão de iluminação e um dos mais seguros, além de totalmente compatível com vários tipos de eventos e utilizado em grandes eventos mundiais.

“Com esse protocolo tecnológico, o Coritiba proporcionará muito mais qualidade e entretenimento para o seu torcedor. A interação e a personalização da iluminação farão com que cada jogo ou evento seja único”, falou Michel Santos, diretor comercial da Silicon Energy.

O clube promete uma cerimônia de inauguração “repleta de surpresas” nessa quarta-feira.

AVISO DE FOTOSSENSIBILIDADE:

Uma pequena porcentagem de pessoas pode sofrer convulsões quando expostas a determinadas intensidades de luzes, padrões ou imagens, mesmo sem nenhum histórico de epilepsia ou convulsões.