Coritiba x Aruko, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba lançou uma promoção para abrir o Couto Pereira para novos torcedores em 2023. “Nos jogos no Couto Pereira, na primeira fase do Campeonato Paranaense, os sócios adimplentes poderão levar DOIS convidados em cada partida. A promoção é válida para os planos de sócios Arquibancada, Cadeiras e Alma Guerreira”, informou o clube.

“Para cadastrar o convidado é simples: na hora de realizar o seu check-in para comparecer ao jogo, você adiciona os dados (nome completo, CPF, telefone e e-mail) do seu convidado na área exclusiva de sócios no site. Mas atenção: O cadastro do convidado é mediante disponibilidade no setor no momento do check-in. Caso não apareça a opção de cadastro, é porque não há mais vagas disponíveis no setor selecionado”, explicou.

O próximo jogo no Couto Pereira será neste domingo (dia 22) às 18h30, contra o Rio Branco, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Os ingressos custam R$ 150 nos setores mais baratos. E R$ 200 nos mais caros.