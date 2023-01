Jogadores do Coritiba comemora (Crédito: Divulgação/Rafael Ianoski/Coritiba)

O Coritiba venceu por 3 a 0 o Foz do Iguaçu, no estádio ABC, nessa quarta-feira (dia 18) à noite, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 6 pontos, empatado com Athletico, Maringá e FC Cascavel. A equipe do Interior está na lanterna, sem pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

MANGA

O ponta Alef Manga soma agora dois gols em dois jogos em 2023. No total, ele acumula 18 gols em 56 jogos pelo clube. O centroavante Rodrigo Pinho marcou seu 1º gol pelo Coxa – foi o 2º jogo dele pelo clube. O zagueiro venezuelano Chancellor fez seu 1º gol pelo Coritiba no 15º jogo pelo clube.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira promoveu seis alterações na equipe titular, com as entradas do lateral-direito Nathan Mendes, do zagueiro Henrique, dos volantes Jesús Trindade e Bernardo, do meia Régis e do centroavante Rodrigo Pinho. A única baixa em relação ao primeiro jogo era o volante Júnior Urso, lesionado. As demais trocas eram por opção do treinador. O esquema tático foi o mesmo 4-1-4-1 da estreia, com Jesús Trindade como único volante. A linha de quatro tinha dois extremos pelos lados do campo (Régis na direita e Alef Manga na esquerda) e dois médios pelo centro (Bruno Gomes e Bernardo).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Coritiba, que abriu o placar já aos 21 minutos, em pênalti sofrido por Rodrigo Pinho e convertido por Alef Manga. Aos 26, Rodrigo Pinho disparou em contra-ataque e chutou de fora da área, acertando o canto: 2 a 0. O terceiro gol veio aos 39, em escanteio cobrado por Jesús Trindade e finalização de cabeça precisa de Chancellor.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Foz avançou e esboçou uma reação. E chegou a criar duas boas jogadas ofensivas no início. O Coritiba reduziu o ritmo, mas seguiu atacando. Aos 15, as três primeiras substituições no Coritiba, com as entradas do centroavante Cadorini, do ponta Robson e do versátil Fabrício Daniel. Com as trocas, o Coxa mudou para o 4-2-3-1, com Robson (direita), Fabrício Daniel (centro) e Alef Manga (esquerda) no setor ofensivo. O time do Interior melhorou na partida, passou a atacar com mais frequência e colocou uma bola no travessão aos 28, em belo chute de fora da área. Aos 31, entrou o volante Willian Farias no lugar de Jesús Trindade. Aos 38, ponta Kaio César, 18 anos, fez sua estreia como profissional, entrando no lugar de Alef Manga.

FOZ 3×0 CORITIBA

Foz: João Paulo; Manoel, Samuel (Daniel), Marcio (Clau) e Wesley; Coppetti e Humberto (Ramon); Lucas Guedes, Pedrinho (Kauã), Kaio (Matheus) e Juninho. Técnico: Negreiros

Coritiba: Gabriel; Natham Nedes, Chancellor, Henrique e Victor Luis; Jesús Trindade (Willian Farias); Bruno Gomes (Fabrício Daniel), Bernardo, Alef Manga (Kaio César) e Régis (Robson); Rodrigo Pinho (Cadorini). Técnico: António Oliveira

Gols: Alef Manga (21-1º), Rodrigo Pinho (26-1º), Chancellor (39-1º),

Cartões amarelos: Chancellor (C). Wesley (F)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Público:

Local: Estádio ABC, em Foz

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

19 – Boa jogada de Régis, que invade a área e rola para Rodrigo Pinho. Ele finta o zagueiro e é derrubado. Pênalti.

21 – Gol do Coritiba. Alef Manga bate rasteiro, no canto, sem chance para o goleiro.

26 – Gol do Coritiba. Rodrigo Pinho puxa contra-ataque e chuta de fora da área. A bola morre no cantinho.

37 – Alef Manga dá bom passe em profundidade. Rodrigo Pinho sai na cara do gol, mas o goleiro chega antes.

38 – Rodrigo Pinho puxa o contra-ataque e toca para Nathan Mendes, na área. Ele chuta cruzado e o goleiro espalma.

39 – Gol do Coritiba. Jesús Trindade cobra escanteio. Chancello sobe e cabeceia no canto.

Segundo tempo

3 – Juninho invade a área e chuta no canto. Gabriel defende.

4 – Alef Manga cruza. Régis sai na cara do gol, dribla o goleiro e chuta. Clau salva.

11 – Régis chuta da meia-lua. A bola passa perto, sobre o gol.

17 – Ramon chuta de fora da área. Gabriel defende no canto.

18 – Bom passe de Robson. Cadorini sai na cara do gol, mas o goleiro chega antes e abafa o chute.

22 – Kauã invade a área, cai ao ser desarmado por Victor Luis e pede pênalti. O lance segue. Manoel cruza e Kaio cabeceia perto, ao lado.

28 – Ramon chuta de fora da área e acerta o travessão.

36 – Cadorini parte livre e tenta da meia-lua. A bola vai para fora.

45 – Escanteio. Fabrício Daniel cobra escanteio para a primeira trave. Henrique cabeceia perto.