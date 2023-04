Marcelo Cortes / CRF

O Coritiba foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0 na tarde deste domingo (16), na estreia de ambas as equipes pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o placar e os demais resultados da 1ª rodada, o time paranaense ocupa a última posição na tabela, ao lado do América-MG.

JEJUM DE QUASE DOIS MESES

O Coritiba não vence uma partida desde 23 de fevereiro, quando aplicou 3 a 0 no Humaitá, pela primeira fase da Copa do Brasil. De lá para cá, foram seis jogos sem vencer, com três empates e três derrotas, incluindo o resultado deste domingo.

JEJUM DE 22 ANOS

O Coritiba não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2001. Desde então, foram 13 jogos lá, com 3 empates e 10 vitórias do time carioca. Nesse período, o Flamengo também mandou três jogos contra o Coxa em Brasília – empate em 2 a 2 em 2013, vitória do time paranaense por 2 a 0 em 2015 e vitória da equipe carioca por 2 a 0 em 2022.

TABELA

A próxima partida do Coritiba será no domingo (23), diante do Fortaleza, no Couto Pereira, pela 2ª rodada do Brasileirão.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Nos treinos de preparação para o jogo, o técnico António Oliveira testou o volante Bruno Gomes na lateral-direita. O recém-contratado Jamerson, que veio do Guarani, foi testado na lateral-esquerda. E o volante Júnior Urso atuou no meio-campo. Júnior Urso ganhou a posição de Andrey neste domingo. O zagueiro Bruno Viana sentiu uma indisposição e deu lugar a Chancellor na zaga. No resto, o time repetiu os jogadores titulares do empate em 3 a 3 com o Sport, na quarta-feira (12).

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

O Flamengo contratou o técnico Jorge Sampaoli na última sexta-feira (dia 14), mas quem comandou a equipe interinamente foi Mário Jorge, técnico do sub-20. Nos treinos de preparação, ele testou o time sem o centroavante Pedro e com Matheus França, 19 anos, no ataque.

PRIMEIRO TEMPO

Contra o Sport, o Coritiba jogou num 4-4-2, com dois volantes, dois meias-pontas (Wiliam Pottker pela direita e Bruno Gomes pela esquerda) e dois atacantes destacados (Rodrigo Pinho e Alef Manga). Neste domingo, o técnico António Oliveira manteve essa formação. Mas o time coxa-branca sofreu com a marcação sob pressão do Flamengo, quase não passou do meio-de-campo e atacou muito pouco. Seu grande mérito foi impedir que o Flamengo entrasse e finalizasse de dentro na área. Assim, o time carioca só ameaçou realmente em chutes de fora da área – foram seis ao todo. O problema é que um deles entrou: Ayrton Lucas fez 1 a 0, aos 12 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou sem alterações pata o segundo tempo, mas logo aos 6 minutos o treinador colocou o atacante Robson no lugar de Rodrigo Pinho – Kaio iria substituir William Pottker, mas ele não saiu de campo. Kaio pisou no campo somente aos 8 minutos. Em seguida, Andrey entrou no lugar de Bruno Gomes, que sentia dores. Em seu primeiro lance, Andrey derrubou Gerson na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol – que não fazia um gol há dois meses – cobrou e fez 2 a 0.

Após levar o segundo gol, o Coritiba tentou sair mais para o jogo. Com as três alterações, Andrey ficou no meio, Kaio caía pelo lado direito, Junior Urso passou a jogar pelo lado esquerdo e Robson e Alef Manga ficaram na frente. Mas o time não produziu nenhuma jogada de ataque. Aos 26 minutos, entraram o lateral-esquerdo Jamerson e o atacante Zé Roberto (que estreava na equipe) nos lugares de Victor Luís e Liziero. Com essa mudança, Júnior Urso ficou no meio e Robson, na esquerda. O esquema 4-4-2 foi mantido. Mesmo diante de um adversário que tinha relaxado após o segundo gol, o Coritiba pouco conseguiu fazer. Limitou-se a um chute de Júnior Urso, defendido pelo goleiro Santos. Mesmo sem forçar, o time carioca chegou ao terceiro gol, com Pedro, aos 50 minutos.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Coritiba somou 10 finalizações (3 certas), 41% de posse de bola, 85% de passes certos e 3 escanteios. O Flamengo obteve 13 finalizações (7 certas), 59% de posse de bola, 89% de passes certos e 6 escanteios. Os números são do Sofascore.

FLAMENGO 3 X 0 CORITIBA

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus) e Gerson; Everton Ribeiro (Victor Hugo), Matheus França (Marinho) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Gabigol (Pedro). Técnico: Mário Jorge

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luis (Jamerson); Liziero (Zé Roberto), Júnior Urso, William Pottker (Kaio) e Bruno Gomes (Andrey); Rodrigo Pinho (Robson) e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

Gols: Ayrton Lucas (12-1º), Gabigol (11-2º), Pedro (50º2-)

Cartões: Gabigol, Júnior Urso, William Pottker, Fabrício Bruno, Marinho, Zé Roberto

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Público: 42.848

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

8 – Ayrton Lucas arrisca de longe. Gabriel salta e defende no canto direito

12 – Gol do Flamengo. Ayrton Lucas recebe na intermediária, dispara e acerta o ângulo esquerdo do goleiro

16 – Liziero cobra escanteio para a intermediária. Victor Luís cruza. Rodrigo Pinho desvia de cabeça e manda para fora

19 – Matheus França domina fora da área, arrisca e manda à direita do gol

20 – Everton Cebolinha domina na risca da área e bate a gol. Gabriel pega

22 – William Pottker cobra lateral rápido para Rodrigo Pinho, que entra na área e chuta a gol. Santos pega

29 – Bruno Gomes passa pela marcação e arrisca de fora da área. A bola sai à esquerda do gol

34 – Alef Manga rola para Bruno Gomes chutar de fora da área. Santos defende em dois tempos

42 – Natanael perde a bola na defesa. Ayrton Lucas serve Matheus Franca, que dispara de fora da área e acerta a trave esquerda

45 – Natanael perde a bola na defesa. Matheus Franca rola para Everton Ribeiro, que dispara de fora da área. Gabriel salta e põe para escanteio.

46 – Everton Ribeiro cobra escanteio para a área e Thiago Maia desvia de cabeça para fora

SEGUNDO TEMPO

5 – Matheus Franca arrisca de longe e manda por cima do gol

9 – Gerson recebe em velocidade na área e é derrubado por Andrey. O árbitro marca pênalti

11 – Gol do Flamengo. Gabigol cobra o pênalti no ângulo esquerdo do goleiro

34 – Robson serve Junior Urso, que bate a gol, da entrada da área. Santos defende no canto direito

48 – Marinho cobra escanteio. Pedro cabeceia à queima-roupa e Gabriel defende

50 – Gol do Flamengo. Chancellor erra a saída de bola na meia-Lua. Pedro fica com ela, tabela com Victor Hugo, recebe na cara de Gabriel e dá uma cavadinha para dentro