Kaio César enfrenta o Sport (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

O Coritiba está fora da Copa do Brasil de 2023. A eliminação ocorreu nessa quarta-feira (dia 26) à noite, na Ilha do Retiro, com a derrota por 2 a 0 para o Sport, no jogo de volta da terceira fase. Na partida de ida, no Couto Pereira, houve empate em 3 a 3.

Com a derrota, o Coritiba deixa a Copa do Brasil com R$ 5,1 milhões em cotas: R$ 1,4 milhão pela 1ª fase, R$ 1,7 milhão pela 2ª fase e R$ 2,1 milhões pela 3ª fase. Se passasse pelo Sport, receberia mais R$ 3,3 milhões.

JEJUM ATUAL

O Coritiba completou 8 partidas sem vitórias – 3 empates e 5 derrotas. A última vitória foi sobre o Humaitá, em 23 de fevereiro, pela Copa do Brasil.

JEJUM NA COMPETIÇÃO

A última vez que o Coritiba chegou às oitavas de final da Copa do Brasil foi em 2015, quando passou por Villa Nova-MG, Fortaleza e Ponte Preta nas três primeiras fases e caiu logo em seguida, diante do Grêmio.

JEJUM DE GOLS

Com o placar, o Coritiba completou 283 minutos sem marcar gols. O último foi de Alef Manga, no empate em 3 a 3 com o Sport, aos 32 do 2º tempo. Depois disso, mais três jogos sem marcar gols (0x3 Flamengo, 0x3 Fortaleza e 0x2 Sport).

NOVO TÉCNICO

Antônio Carlos Zago chegou a Curitiba no último sábado e não comandou a equipe no domingo, contra o Fortaleza. O contrato não foi registrado a tempo. Naquela partida, o auxiliar dele, Leonardo Galbes orientou os jogadores do banco de reservas. Zago só estreou pelo Coxa nesta quarta-feira.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

As baixas no Coritiba eram Chancellor e Júnior Urso, lesionados, além de Jean Pedroso (seleção sub-20). O trio emprestado pelo Maringá (Marcos Vinicius, Vilar e Matheus Bianqui) também ficou de fora, por causa do regulamento. No domingo, o time usou o esquema tático 3-1-4-2. Desza vez, porém, o time usou o 5-4-1 para defender e o 3-4-3 para atacar. O lateral-esquerdo Victor Luís jogou como zagueiro, pela esquerda, ao lado de Kusecvic (direita) e Bruno Viana (centro). A linha de quatro do meio tinha Natanael (direita), Jamerson (esquerda), Trindade (centro) e Willian Farias (centro). Na frente, Alef Manga (esquerda), Kaio César (direita) e Rodrigo Pinho (centro).

SPORT

O Sport não tinha os pontas Labandeira (27 anos, ex-Defensor) e Edinho (28 anos, ex-Atlético-MG) e o lateral-direito Eduardo (36 anos, ex-Athletico), todos em recuperação. O ponta Fabrício Daniel era outra baixa, vetado por cláusula do contrato.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 3 minutos, Juba cruzou na medida para Ewerthon desviar na primeira trave: Sport 1 a 0. O Coxa equilibrou o jogo em seguida e começou a levar algum perigo em cruzamentos de Natanael (direita) e Jamerson (esquerda). No entanto, não criou chances. Já o Sport construiu mais duas boas jogadas, mas Vagner Love e Juba desperdiçaram.

SEGUNDO TEMPO

O jogo recomeçou truncado, sem ataques dos dois lados. Aos 10, a primeira substituição no Coxa, com a entrada do centroavante Zé Roberto no lugar de Alef Manga. Com isso, Pinho passou para o lado esquerdo do setor ofensivo. O 3-4-3 foi mantido. Aos 23, entraram o meia Boschilia e o volante Bruno Gomes. O jogo saiu da monotonia aos 25, quando o Sport aplicou contra-ataque e chegou ao segundo gol: Juba cruzou e Wanderson completou: 2 a 0. O Coxa seguiu sem poder de fogo ofensivo e com alguma dificuldade defensiva. Aos 37, entraram o volante Liziero e o ponta William Pottker.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Coritiba teve 61% de posse de bola, 9 finalizações (2 certas) e 90% de precisão nos passes. O Sport somou 8 arremates (2 certos) e 83% de acerto nos passes. Os dados são do Footstats.

SPORT 2×0 CORITIBA

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Fabinho e Pedro Martins; Paulinho (Wanderson), Jorginho (Gabriel Santos) e Luciano Juba; Vágner Love (Matheus Vargas). Técnico: Enderson Moreira

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luis (Liziero) e Jamerson (William Pottker); Willian Farias (Bruno Gomes) e Trindade; Kaio César, Alef Manga (Zé Roberto) e Rodrigo Pinho (Boschilia). Técnico: Zago

Gols: Ewerthon (3-1º) e Wanderson (25-2º)

Cartões amarelos: Jamerson, Kaio César (C).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Ilha do Retiro

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Gol do Sport. Juba cruza rasteiro, da esquerda. Ewerthon desvia na pequena área.

7 – Natanael cruza rasteiro. Pinho chuta. A zaga bloqueia.

17 – Bruno Viana arrisca de longe. A bola vai ao lado do gol.

25 – Kuscevic rouba a bola no ataque e aciona Kaio César, na área. Ele tenta o drible, mas acaba desarmado.

32 – Jorginho recebe na área e rola para Juba, que chuta ao lado.

39 – Juba lança. Vagner Love sai na cara do gol e chuta para fora.

Segundo tempo

15 – Escanteio. Trindade cruza. Zé Roberto cabeceia. Sabino salva em cima da linha.

22 – Natanael cruza rasteiro. Pinho se atira e chuta ao lado.

25 – Gol do Sport. Juba recebe na ponta-esquerda e cruza. Wanderson entra livre e cabeceia.

32 – Boschilia chuta de fora da área. Renan espalma no canto.

42 – Pottker cruza. Bruno Gomes chuta de primeira. Renan espalma.