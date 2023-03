Guilherme Griebeler / Coritiba

O Coritiba foi derrotado por 3 a 1 pelo FC Cascavel, na tarde deste domingo (5), no primeiro confronto das equipes pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida foi no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel. O resultado complicou a equipe coxa-branca na luta por uma vaga na semifinal da competição.

No jogo de volta, o FC Cascavel joga por um empate para ir à semifinal. Pode perder por até um gol de diferença. O Coritiba precisa vencer por três gols de saldo. O gol como visitante não é critério de desempate. Se o Coritiba vencer por diferença de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Aruko x Operário.

PRIMEIRA FASE

O Coxa terminou a fase de classificação do estadual na terceira posição, com 22 pontos (seis vitórias, quatro empates e uma derrota). Já o Cascavel ficou em sexto lugar, com 15 (quatro vitórias, três empates e quatro derrotas). No confronto entre os dois na primeira fase, houve empate em 0 a 0, em Cascavel.

TRIBUNAIS

O atacante Alef Manga, que pegou cinco jogos de suspensão na quarta-feira (1), por causa da briga no Atletiba, pôde ser relacionado. Isso porque o Coxa teve o pedido de efeito suspensivo deferido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Ele poderá atuar até que um novo julgamento seja realizado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva – o que deve ocorrer no próximo dia 16 de março. O atacante Fabrício Daniel se enquadra no mesmo caso, mas não era titular.

ESCALAÇÃO

Na última partida, o Coritiba entrou em campo com um esquema com três zagueiros e levou 3 a 0 do Operário, em Ponta Grossa. Para este domingo, o técnico Antônio Oliveira retomou o esquema com dois zagueiros, usado nos outros jogos do campeonato. Os desfalques eram o zagueiro Kuscevic e o atacante William Pottker, suspensos. Por outro lado, o volante Andrey pôde ser relacionado para a partida, após nove meses se recuperando de lesão e cirurgia no joelho. O time tinha Gabriel no gol, Natanael e Victor Luís nas laterais, Chancellor e Bruno Viana na zaga, Willian Farias de primeiro volante, Bruno Gomes e Marcelino Moreno no meio, Kaio César e Alef Manga de extremos e Rodrigo Pinho de centroavante.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba começou mal. Logo no primeiro minuto, Chancellor errou um passe na defesa. O FC Cascavel ficou com a bola e Wagner entrou na área e bateu forte. Gabriel salvou, mas a zaga coxa-branca cochilou e Lucas Coelho marcou 1 a 0. Por alguns minutos, o time continuava com dificuldades na saída de bola. Mas, a partir dos 9 minutos, a equipe da capital passou a dominar e exigiu quatro boas defesas do goleiro André Luiz em seis minutos, além de acertar uma bola na trave. Depois, o ritmo diminuiu. Aos 33 minutos, Willian Farias sentiu uma lesão e deu lugar a Jesus Trindade. Até o fim da etapa, o Coritiba rondou a área adversária, trocou muitos passes, mas praticamente não conseguia arrematar a gol. O primeiro tempo se encerrou com 7 finalizações do Coritiba (4 certas e uma na trave) e 6 do Cascavel (3 certas).

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o atacante Robson entrou em lugar de Rodrigo Pinho. E Robson empatou aos 6 minutos: após uma cobrança de falta, a bola desviou na mão de Wagner, dentro da área. Robson reclamou por uma fração de segundo, mas em seguida correu e cutucou para dentro, em dividida com o goleiro André Luiz. O FC Cascavel reclamou de falta no goleiro, mas o árbitro validou o gol.

Após empatar o jogo, o Coritiba reduziu a intensidade. E, aos 18 minutos, o FC Cascavel marcou o 2º gol, com Robinho, após rebote do goleiro Gabriel. Aos 25 minutos, Oliveira trocou Marcelino Moreno por Boschilia no meio-de-campo. Aos 33, quando Oliveira preparava as entradas de Diego Porfírio (entraria no lugar de Victor Luís) e Andrey (entraria em vez de Kaio), o Cascavel marcou o 3º gol, com Lucas Coelho. Até o fim, o Coritiba tentou tocar a bola, mas não encontrava brechas. E o time da casa se fechou para explorar contra-ataques. Mas o placar não se mexeu mais.