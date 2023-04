Rafael Ribeiro / CBF

O coritiba perdeu uma opção para a zaga, pelo menos nos jogos deste mês. O zagueiro Jean Pedroso foi convocado para disputar os três amistosos internacionais com a Seleção Brasileira sub-20. As partidas serão realizadas na Espanha, durante o período de 15 a 27 de abril.

Após quase um mês sem jogos, o Coritiba volta a campo nesta quarta-feira (12), quando recebe o Sport, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ainda neste mês, o time paranense joga contra Flamengo (dia 16, no Rio de Janeiro), Fortaleza (dia 22, em casa), Sport (dia 25, fora) e São Paulo (dia 29, em casa).

Como opções para a zaga, o atual elenco do Coritiba conta com Kuscevic, Bruno Viana, Henrique e Chancellor. Henrique esteve lesioado nas últimas semanas. Chancellor perdeu a posição no Estadual. Bruno Viana foi alvo de críticas no Estadual, principalmente nas partidas das quartas de final do Paranaense, contra o FC Cascavel. Márcio Silva, que defendeu o Coxa no Estadual, foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto (SP).