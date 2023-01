Erison (Crédito: Divulgação/Estoril Praia)

O Coritiba, comandado pelo técnico português António Oliveira, pode buscar mais um centroavante no futebol de Portugal. Depois de trazer Rodrigo Pinho do Benfica, o clube tenta o empréstimo de Ederson, 23 anos, que está no Estoril Praia, 13º colocado da primeira divisão portuguesa.

Revelado na base do XV de Piracicaba, o centroavante estreou como profissional em 2019. Em 2020, acabou emprestado para o Figueirense. O primeiro ano de destaque foi em 2021, com oito gols em 19 jogos pelo Brasil-RS na Série B. O desempenho chamou a atenção do Botafogo, que pagou cerca de R$ 1 milhão pelo jogador em janeiro de 2022. No clube carioca, fez boa temporada, com 15 gols em 34 jogos. No entanto, perdeu espaço com a chegada do centroavante Tiquinho Soares (ex-Porto) e acabou emprestado ao Estoril.

No clube português, Erison é titular (atuou em 15 dos 22 jogos da temporada). Ele somou quatro gols nessas 15 partidas.

Erison ainda pertence ao Botafogo e tem vínculo até dezembro de 2025. O Coritiba tenta o empréstimo com valor de compra fixado.