Dória em 2013 (Crédito: Reprodução/Youtube/CBF TV)

O Coritiba pode tentar a contratação do zagueiro Dória, 28 anos e 1,89 m de altura. O jogador está no Santos Laguna desde 2018, quando o clube mexicano pagou o equivalente a 2 milhões de euros para contratá-lo.

A informação da possível negociação foi divulgada pelo News Coxa.

Dória tem uma partida pela seleção brasileira. Foi em abril de 2013, em amistoso contra a Bolívia, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, atual diretor-técnico do Athletico Paranaense. O Brasil venceu o jogo por 4 a 0, com gols de Neymar (2), do centroavante Leandro Damião e do ponta Leandro, que na época defendia o Palmeiras e depois, em 2016, atuou pelo Coritiba. A seleção atuou com Jefferson; Jean, Réver, Dedé e André Santos; Ralf e Paulinho; Jadson, Ronaldinho Gaúcho e Neymar; Leandro Damião. Então com 19 anos, Dória entrou no segundo tempo. Na época, Felipão convocou apenas jogadores que atuavam em clubes brasileiros.

Em seguida, Dória defendeu a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e conquistou o bicampeonato do Tornou de Toulon (2013 e 2014). Também teve passagens pela seleção olímpica em 2015 e 2016.

HISTÓRIA

Zagueiro canhoto, Dória começou nas categorias de base do Botafogo. Estreou em 2012. Ficou no clube carioca até 2014. Foram 93 jogos e 5 gols pelo clube carioca. Foi comprado pelo Olympique de Marseille em 2015 por 5 milhões de euros. Depois de 33 jogos e 2 gols pelo clube francês, passou a rodar pelo mundo. Atuou por São Paulo, Granada e Yeni Malatyaspor (Turquia). Em 2018, foi comprado pelo Santos Laguna por 2 milhões de euros. Soma 146 jogos e 13 gols pelo clube mexicano.

LESÃO E SELEÇÃO MEXICANA

Dória tem contrato até junho de 2025 com o Santos Laguna. Ele não joga desde 23 de julho, quando sofreu uma lesão. Em entrevista, afirmou que está quase 100% recuperado e deve voltar em breve aos gramados. Na mesma entrevista, falou sobre o processo para se naturalizar mexicano e defender a seleção do país da América do Norte.

O Santos Laguna terminou em 14º lugar no Clausura 2022.

ELENCO

O Coritiba procura zagueiros no mercado, após as saídas de Guillermo e Luciano Castán. O atual elenco conta com Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (recém-promovido das categorias de base).

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Meia-ponta: Marcelino Moreno

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Meia-ponta: Marcelino Moreno (Atlanta-EUA)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueir: Dória (Santos Laguna)

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)