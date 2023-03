O meia Biel (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba pode emprestar o meia Biel, 20 anos, para o Novorizontino, segundo colocado da segunda divisão do Campeonato Paulista. Revelado nas categorias de base, o jogador não vem sendo utilizado pelo técnico António Oliveira. Em 2023, ele só ficou seis minutos em campo – entrou no fim do empate em 0 a 0 com o São Joseense.

Promovido ao profissional em 2020, Biel só atuou em 17 jogos desde então – quatro titular. Somou apenas 394 minutos em campo (o equivalente a menos de cinco jogos inteiros). Ele tem contrato dezembro de 2025 com o clube paranaense.

Em agosto de 2022, Biel fez parte de um intercâmbio com o Norwich, da Inglaterra – clique aqui para saber mais.

Na sexta-feira, a informação era que Biel seria emprestado ao Tombense Futebol Clube, de Minas Gerais. No entanto, em seguida, o jornalista Rogerio Scarione publicou sobre a negociação com o Novorizontino. “Reviravolta no caso do Biel: Jogador esteve muito próximo do Avaí, havia encaminhado sua ida para a Tombense-MG, mas vai defender o Novorizontino-SP, que também disputará a Série B, como divulgado pelo GE. Conversei com um representante do atleta, que me confirmou o acerto!”, escreveu Scarione.

ELENCO

Desde que foi promovido ao profissional, Biel vinha sendo utilizado como meia ofensivo centralizado. O Coritiba conta Marcelinho Moreno, Régis e Boschilia para essa posição.

NOVORIZONTINO

Comandado pelo técnico Eduardo Baptista, o Novorizontino é o segundo colocado da segunda divisão do Campeonato Paulista – chamada de Série A2, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas. Em 2022, o time terminou em 16º lugar a Série B do Brasileiro e escapou do rebaixamento.