O Coritiba poderá ter um novo escudo. Ao menos é o que indica um projeto que será apresentado nesta terça-feira (31), em uma em reunião do Conselho Deliberativo. Se aprovada, a proposta será encaminhada para uma Assembleia de Sócios. A informação é do Globoesporte.com.

De acordo com o atual estatuto do Coritiba, é proibido mudar itens da identidade visual, como escudo e uniforme 1 e 2. A menos que a mudança seja aprovada em assembleia geral.

Para o novo escudo, a atual gestão do Coritiba contratou uma agência de publicidade – a mesma que criou a marca 1909, a grife dos uniformes do clube. Segundo o Globoesporte, o novo escudo vai manter três itens do atual: a Araucária (símbolo do estado do Paraná), o Pinhão e o mundo (que no escudo atual é representado pelo formato redondo, como o do globo terrestre).

Mudanças de identidade visual têm sido comuns em clubes nos últimos anos. Em 2019, o Athletico mudou a identidade visual, principalmente o emblema e o uniforme. A tendência é fazer escudos desenhos mais simples, com menos cores ou detalhes, que possam ser aplicados em cores diferentes, para dar contraste com a cor da superfície. Juventus e Inter de Mlião (ambos da Itália) reformaram radicalmente seus escudos nos últimos anos.

Até mesmo entre seleções há uma tendência de reformular escudos. Entre a Copa de 2018 e a de 2022, diversas seleções – Brasil, inclusive – modificaram seus emblemas. Alguns exemplos são Estados Unidos, México, Equador, Sérvia, Espanha e Costa Rica.