Jacy em ação pelo Cascavel (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba define nesta semana os últimos reforços para a sequência de 2023. A janela de transferências fecha na próxima quinta-feira (dia 20) e o clube pode contratar mais cinco jogadores: um zagueiro, um lateral-direito, um volante e dois pontas.

O zagueiro pode ser Luiz Felipe, do Santos. O nome cogitado para volante é Jacy, do Cascavel. Para as pontas, são três opções especuladas: Gabriel Silva (Grêmio), Wesley Pombo (Caxias) e Lucas Braga (Santos). O principal nome para a lateral-direita é Daniel Borges, do Botafogo.

JACY

Revelado na base do Athletico Paranaense, o volante Jacy foi um dos destaques do Cascavel no vice-campeonato de 2023. Entrou para a seleção dos melhores da competição, promovida pelo Bem Paraná. Com 1,92 m de altura e 25 anos de idade, também atua como zagueiro.

DANIEL BORGES

O lateral-direito Daniel Borges, 30 anos, foi comprado pelo Botafogo no início de 2022, por 100 mil euros. O jogador se destacou pela equipe no ano passado, com dez assistências em 41 jogos (35 como titular). Marcou um gol. Revelado pelo Primeira Camisa, estreou como profissional pelo Botafogo-SP, em 2012. Depois de se destacar pela Ponte Preta em 2014, acabou contratado pelo Athletico Paranaense em 2015. Só atuou em três rodadas do Paranaense e, em seguida, acertou com o Botafogo-SP. Também já defendeu Oeste, Mirassol, CRB e América-MG.

LUIZ FELIPE

O zagueiro Luiz Felipe, 29 anos e 1,87 m de altura, surgiu no Joinville e se destacou pelo Paraná Clube em 2015. Em 2016, o Santos pagou 200 mil euros pelo jogador. Desde então, disputou 166 jogos e marcou cinco gols. Ele não atua desde novembro de 2022.

LUCAS BRAGA

O ponta Lucas Braga, 26 anos, foi revelado na base do JMalucelli, de Curitiba. Depois rodou por Batel, Luverdense, Vila Nova, Cuiabá e Inter de Limeira. Chegou ao Santos em 2020. Desde então, somou 18 gols e 9 assistências em 170 jogos. Em 2023, só foi titular em três jogos e entrou como substituto em outros dez. Marcou um gol. Destro, costuma atuar pelo lado esquerdo.

WESLEY POMBO E GABRIEL SILVA

Gabriel Silva está praticamente certo. Segundo o site da RBS, ele vem por empréstimo válido até o final de 2024, com o Coritiba pagando R$ 600 mil pela cessão e cobrindo 100% do salário. O contrato também tem opção de compra definitiva, por R$ 8,1 milhões por 50% dos direitos econômicos. O jogador tem contrato até 2025 com o Grêmio.