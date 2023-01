O zagueiro João Marcelo (Crédito: Divulgação/FC Porto)

O Coritiba pode trazer por empréstimo o zagueiro João Marcelo, de 22 anos e 1,89 de altura, que defende a equipe B do Porto na segunda divisão de Portugal. O jogador custou 500 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões ao clube europeu em julho de 2022 – vendido pelo Tombense — e tem contrato até junho de 2024.

A notícia do interesse do Coritiba foi divulgada pelo MeuCoritibaTT.

Revelado pelo Boavista-RJ, João Marcelo chegou ao Grêmio em 2019, ainda com idade de juniores, e ficou no time sub-20. Em 2020, foi contratado pelo Tombense e fez sua estreia como profissional. No mesmo ano, foi emprestado ao Porto, de Portugal, e atuou apenas pelo time B, na segunda divisão nacional. Na temporada seguinte (2021/22), seguiu com a equipe secundária e só teve duas oportunidades com o time principal – uma pela Taça de Portugal e outra pela Taça da Liga. Em julho de 2022, foi comprado por 500 mil euros pelo Porto.

Em 2022/23, João Marcelo continua no time B e disputando a divisão secundária de Portugal – inclusive atuou no último sábado e marcou um gol na derrota por 2 a 1 para o Académico de Viseu. Ele soma 67 jogos e nove gols na segunda divisão portuguesa. Foi eleito o melhor zagueiro da liga no bimestre outubro/novembro de 2022.

MERCADO

O Coritiba tenta a contratação de dois zagueiros para encerrar o primeiro ciclo de contratações. O clube tentou os seguintes nomes: Bruno Viana (27 anos, do Braga-POR, ex-Flamengo e Cruzeiro), Kanu (Bahia, ex-Botafogo), Raul Gustavo (Bahia, ex-Corinthians), Reynaldo (Cruzeiro, ex-Goiás) e Vitor Mendes (Fluminense, ex-Juventude). E não chegou a acordo com nenhum deles.

O outro zagueiro contratado pelo Coritiba deve ser Raniele, 26 anos, do Avaí. Clique aqui para saber mais.

Até o momento, o clube paranaense já confirmou seis reforços para 2023: o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Júnior Urso, o meia-ponta Marcelino Moreno, os pontas William Pottker e Robson e o centroavante Rodrigo Pinho.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha, Marcão e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Meia-ponta: Marcelino Moreno

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Robson, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Meia-ponta: Marcelino Moreno (Atlanta-EUA)

Pontas: William Pottker (Avaí) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiros: Dória (Santos Laguna) e João Marcelo (Porto)

Zagueiro/volante: Raniele (Avaí)

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)