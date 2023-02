Couto Pereira, casa do Coritiba (Crédito: Franklin de Freitas)

O Coritiba recebeu R$ 1,9 milhões pelas vendas de pay-per-view no contrato com o Premiere Futebol Clube (PFC) referente ao Campeonato Brasileiro de 2022. O valor é 86 vezes menor que o clube que mais ganhou nesse acordo, o Flamengo, que faturou R$ 163,9 milhões. Os dados foram divulgados nessa segunda-feira (dia 27) pelo colunista do UOL Allan Simon.

O valor divulgado se refere apenas ao pay-per-view e não inclui os direitos de transmissão por TV aberta (Globo) e por TV paga (Sportv).

A maioria dos clubes recebe uma porcentagem de quantidade de pacotes de pay-per-view vendidos – quando o torcedor faz a assinatura ele indica um clube que será favorecido. Alguns clubes, porém, negociaram um valor fixo pelo pay-per-view e não dependem da quantidade de pacotes vendidos. É o caso de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Os quatro foram os que mais ganharam nesse contrato em 2022.

Do total de pacotes vendidos pelo Premiere, o Coritiba foi responsável por 0,5%. Por isso, recebeu R$ 1,9 milhão. O Athletico Paranaense não assinou contrato com o Premiere.

VALORES DO PPV EM 2022

Quantia recebida por cada clube pelo pay-per-view do Brasileirão 2022

Clube Valor em milhões Porcentagem das vendas 1º Flamengo* R$ 163,9 21,50% 2º Corinthians* R$ 110,0 12,20% 3º Palmeiras* R$ 50,0 9,00% 4º Grêmio* R$ 45,3 6,60% 5º São Paulo R$ 33,8 9,20% 6º Vasco R$ 24,9 6,80% 7º Cruzeiro R$ 22,1 6,00% 8º Atlético-MG R$ 19,9 5,40% 9º Internacional R$ 18,8 4,90% 10º Fluminense R$ 12,7 3,50% 11º Botafogo R$ 11,5 3,10% 11º Santos R$ 11,5 3,10% 13º Bahia R$ 7,3 2,00% 14º Ceará R$ 2,9 0,81% 15º Fortaleza R$ 2,3 0,60% 16º Coritiba R$ 1,9 0,50% 17º Goiás R$ 1,2 0,30% 18º Avaí R$ 1,0 0,27% 19º América-MG R$ 0,6 0,15% 20º Atlético-GO R$ 0,5 0,15% 21º Juventude R$ 0,4 0,10% 22º Bragantino R$ 0,1 0,04% 23º Cuiabá R$ 0,1 0,04% *Clubes que recebem um valor fixo — e não com base no porcentual de vendas

“Os clubes contam ainda com o contrato de TV aberta e TV paga. No caso da TV aberta, todos os 20 participantes da Série A de 2022 estavam contemplados e dividiram cerca de R$ 823 milhões com base no critério 40/30/30 (40% do valor era distribuído igualmente, 30% por número de transmissões, e 30% por posição na tabela, como premiação, mas do 1º ao 16º). Na TV paga, só o Athletico não fez parte do contrato com o Sportv, que distribuiu outros R$ 686 milhões”, explicou Allan Simon, na sua coluna no UOL.