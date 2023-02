Kaio César (Crédito: Valquir Aureliano)

O ponta Kaio César, 18 anos, vai renovar contrato com o Coritiba ainda nesta semana. O novo vínculo vai até agosto de 2026, com multa rescisória para clubes do Exterior US$ 45 milhões (cerca de R$ 240 milhões). As informações são da jornalista Nadja Mauad, do GE.

A multa para o mercado nacional é proporcional ao salário do jogador.

Revelado na base do Coritiba, Kaio estreou como profissional agora em 2023. Nos seus primeiros cinco jogos na equipe principal, impressionou pelos dribles, pela velocidade e pela objetividade. Já soma dois gols.

No Coritiba desde os 14 anos, Kaio participou da conquista da Copa do Brasil Sub-20 de 2021 — atuou em sete jogos (quatro como titular).

O vice-presidente do Coritiba, Osiris Klamas, foi perguntado sobre Kaio César durante o evento Smile Talks, promovido pela Neodent, patrocinadora do clube. “Eu pretendo que o Kaio fique, no mínimo, três ou quatro anos com a gente. Que ele tenha um futuro esportivo aqui”, declarou o dirigente.