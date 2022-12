As novas camisas (Crédito: Divulgação/Coritiba)

Para homenagear os 50 anos do Torneio do Povo, o Coritiba e as lojas Sou 1909 lançam, nesta quinta-feira (15), a camisa que celebra o título da competição.

A camisa jogador é branca, feita de algodão cru, escudo bordado em feltro e número também em feltro, uma releitura perfeita da usada na campanha do título, em 1973. Para embalar, um box exclusivo contando sobre a trajetória do Coxa no Torneio do Povo.

Outra novidade será a camisa de goleiro, inspirada no goleiro Jairo, jogador com mais partidas pelo clube em toda história (410). Essa camisa será com manga longa na cor verde, com o tecido de poliéster.

Na campanha de divulgação, o clube reuniu e prestigiou atletas que disputaram o torneio presenteando-os com a camisa comemorativa. Em uma sessão de fotos no Couto Pereira, os ex-atletas vestiram as novas peças e relembraram momentos históricos. Estiveram presentes: José Hidalgo Neto, Aladim Luciano, Levir Culpi, Cláudio Marques, Reinaldinho Mendes e Eduardo Francisco Dreyer.

A nova camisa está disponível nas lojas físicas 1909 ou pelo site sou1909.com.br no valor de R$299,99 masculina e R$279,99 feminina – o modelo jogador; R$269,99 masculina e R$259,99 feminina, o modelo de goleiro.

Ídolos do título de 1973 com a nova camisa (Crédito: Divulgação/Coritiba)

TORNEIO DO POVO

Disputado em 1973, o Torneio do Povo reuniu um time de cada estado com maior representatividade no futebol do país. Na competição, seis times disputaram o torneio: Atlético-MG, Bahia, Coritiba, Corinthians, Flamengo e Internacional.

Naquele ano, o Coritiba era o atual Bicampeão Estadual e pelo Campeonato Brasileiro estava na 8ª posição na tabela de classificação. Além disso, a equipe alviverde vinha do título inédito da Fita Azul, conquistado em 1972.

Apesar dos títulos nos anos anteriores, a equipe coxa-branca não era vista como uma das favoritas a levantar o troféu da competição. No entanto, o Coxa fez uma campanha inesquecível e teve um ótimo desempenho, conquistando 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota durante todo o Torneio.

A equipe alviverde era formada por: Jairo, Orlando, Oberdan, Cláudio, Nilo, Hidalgo, Negreiros, Sérgio Roberto, Tião Abatiá, Hélio Pires, Leocádio, Zé Roberto, Néo, Dreyer, Aladim, Levir Culpi e Reinaldinho.

O Torneio do Povo era dividido em duas fases, mas o jogo decisivo, que deu ao Coritiba o título, foi disputado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e terminou empatado em 2×2.

Primeira fase

O Coritiba venceu o primeiro confronto do Torneio do Povo. A equipe alviverde bateu o Atlético-MG, de virada, por 2 a 1. Na segunda partida, o Coxa sofreu a única derrota da competição para o Bahia por 1 a 0.

No terceiro confronto, o Coritiba venceu o Flamengo de Zico pelo placar de 2 a 0. Na partida diante do Corinthians, o jogo acabou com o placar fechado em 0 a 0.

O último confronto da primeira fase foi disputado contra o Internacional, em Porto Alegre. O Coxa só precisava de um empate para se classificar para a última fase. A equipe paranaense saiu na frente aos 8 minutos com um gol de Negreiros, mas o Colorado empatou, e no placar final ficou marcado 1×1.

Quadrangular final

Apenas quatro clubes se classificaram para a fase final da competição: Bahia, Coritiba, Corinthians e Flamengo.

O Coxa enfrentou o Corinthians no primeiro confronto e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Oberdan. Na segunda partida, o Coritiba conquistou mais uma vitória com o mesmo placar, contra o Flamengo no Maracanã.

O jogo do título foi disputado contra o Bahia. O Coxa só precisava de um empate para levantar o caneco, pois após as duas vitórias, os resultados da fase final favoreciam o Verdão.

No jogo decisivo, o Coritiba saiu na frente no placar com um gol de Aladim, mas o tricolor baiano empatou a partida de pênalti. Na segunda etapa, o Bahia marcou o segundo gol e complicou a conquista do Coritiba. Mas, não demorou para Hélio Pires marcar para o Coxa, empatando o confronto em 2 a 2, e dando o título de Campeão do Torneio do Povo à equipe alviverde.

Os campeões:

Jairo (Jairo do Nascimento)

Orlando (Orlando Pereira)

Pescuma (Nélson Pescuma)

Oberdan (Oberdan Nazareno Vilain)

Cláudio (Edemir Cláudio Marques)

Nilo (Nilo Roberto Neves)

Hidalgo (José Hidalgo Neto)

Néo (Manoel Mattos Nabeto)

Dreyer (Eduardo Francisco Dreyer)

Negreiros (Walter Ferraz de Negreiros)

Reinaldinho (Reinaldo Domingues Mendes)

Sérgio Roberto (Sérgio Roberto Silva)

Hélio Pires (João Hélio Pereira Pires)

Tião Abatiá (Sebastião José Ferri)

Leocádio (Leocádio Cônsul)

Zé Roberto (José Roberto Marques)

Dirceu (Dirceu José Guimarães)

Levir Culpi

Aladim (Aladim Luciano)

Presidente – Evangelino da Costa Neves

Diretor de Futebol – Luiz Afonso de Camargo

Supervisor – Hélio Alves

Técnico – Elba de Pádua Lima (Tim)

Auxiliar técnico – Odilon Silva

Departamento Médico – Luis Fernando Balão

Preparador físico – Odivonsir Frega e Vidal Peres

Massagista – Osvaldo Sarti

Roupeiro – Adelino Pepe