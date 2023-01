António Oliveira (Crédito: Divulgação/Coritiba)

Coritiba e Maringá vão reviver a final do Campeonato Paranaense de 2022 nesta quarta-feira (dia 25). Às 21h30, no estádio Willie Davids, as duas equipes vão se enfrentar pela quarta rodada da primeira fase da edição 2023.

No ano passado, o time da capital levou a melhor e ficou com o título, após vencer as duas partidas da final: 2 a 1 em Maringá e 4 a 2 no Couto Pereira.

Aquela vitória no Interior foi uma ‘pequena façanha’, já que o Maringá não havia sofrido gols em casa em 2022 — até então somava cinco vitórias e dois empates como mandante, com dez gols a favor e nenhum contra. A lista de sete partidas invictas em casa do Maringá inclui uma goleada por 5 a 0 nas quartas de final sobre o FC Cascavel (então integrante da Série D do Brasileirão), além de dois duelos contra o Operário (então integrante da Série B do Brasileirão). Para completar, vitória por 1 a 0 sobre o Paraná Clube e empate em 0 a 0 com o Athletico.

ELENCO

Para 2023, o Maringá manteve a base do vice de 2022, com a permanência do técnico Jorge Castilho e dos principais jogadores: o goleiro Dheimison, o lateral Marcos Vinícius, o zagueiro Gustavo Vilar, os volantes João Denoni e Matheus Bianqui, os pontas Robertinho e Mirandinha e o centroavante Alemão (ex-Santos e Paraná Clube).

FASES

O Maringá faz bom início de temporada. Venceu dois jogos em casa: 1 a 0 no Foz e 2 a 0 no Rio Branco. Fora, perdeu por 1 a 0 para o Athletico, mas deixou boa impressão na Arena da Baixada: finalizou mais vezes que o adversário (16 a 8) e criou mais chances de gol.

O Coritiba venceu as três partidas que disputou (Aruko, Foz e Rio Branco) e é a única equipe da competição que ainda não sofreu gols.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira vem alterando a escalação a cada rodada, com o objetivo de acumular desgaste físico e também para dar ritmo de jogo a todo elenco. Para esta quarta-feira, o volante Bruno Gomes volta após se recuperar de lesão. O atacante Fabrício Daniel segue como dúvida, devido a problemas de saúde. A novidade deve ser o lateral-esquerdo Diego Porfírio, entrando no lugar de Victor Luis.

Os volantes Andrey e Junior Urso e o meia Boschilia seguem em recuperação. Ainda não há previsão para o retorno deles.

ESQUEMA TÁTICO

Oliveira vem usando o esquema tático 4-1-4-1 como base, com um volante (Willian Farias ou Jesús Trindade). A linha de quatro tem Alef Manga e Willian Pottker pelos lados do campo. Também já foram usados nessas posições os pontas Kaio César e Robson e o meia Régis. Pelo centro, o treinador vem escalando dois médios (meio-campistas que fazem o trabalho de área a área). Bernardo, Bruno Gomes e Marcelino Moreno são as três principais opções para essa função.

MARINGÁ x CORITIBA

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Max Miller e Caíque; João Denoni, Matheus Bianqui e Morelli; Robertinho, Bruno Lopes (Alemão) e Mirandinha. Técnico: Jorge Castilho

Coritiba: Gabriel; Natanel (Nathan Mendes), Henrique, Chancellor e Diego Porfírio; Willian Farias (Jesús Trindade); Bernardo (Bruno Gomes), Marcelino Moreno, Alef Manga (Kaio César) e Willian Pottker (Robson); Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Árbitro: André Ricardo Martins

Local: Willie Davids, em Maringá, quarta-feira às 21h30

TV: NSports e TV Coxa Prime