Foto: Valquir Aureliano

O Coritiba sofreu no primeiro tempo, mas melhorou na etapa final e conseguiu derrotar o Rio Branco por 1 a 0, na noite deste domingo (22), em Curitiba. A partida era válida pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Coritiba manteve a 2ª posição no Estadual, com 9 pontos. Está atrás de Athletico (9 pontos) e à frente do Operário (9) nos critérios de desempate. Os três times são os únicos que venceram nas três primeiras rodadas. Por outro lado, o Rio Branco ainda não somou nenhum ponto, a exemplo do Aruko e do São Joseense. Ao fim de 11 rodadas, os oito melhores se classificam para as quartas de final.

ARTILHARIA

O gol coxa-branca foi marcado por Rodrigo Pinho, que foi contratado para esta temporada e chega a 2 gols na temporada. Os outros gols do time no ano foram marcados por Alef Manga (2) e pelo zagueiro Chancellor (1).

CALENDÁRIO

O próximo jogo do Coritiba será na quarta-feira (25), as 21h30, contra o Maringá, no Norte do Paraná.

ESCALAÇÃO

O desfalque de última hora no Coritiba foi o volante Bruno Gomes, com um problema no cotovelo. Dentro do rodízio feito pelo técnico António Oliveira, as mudanças em relação à partida anterior – vitória de 3 0 sobre o Foz – foram as entradas do lateral Natanael, do meia Marcelino Moreno e o atacante William Pottker. O time entrou num 4-3-3, com Trindade de primeiro volante, Bernardo e Marcelino Moreno de meias, Alef Manga e William Pottker como extremos (eles se alternaram entre os lados direito e esquerdo) e Rodrigo Pinho de centroavante. O Rio Branco, por sua vez, mudou seis jogadores e entrou em campo num 4-4-2 – nos jogos anteriores, o time havia atuado num 3-5-2.

PRIMEIRO TEMPO

Embora tivesse mais posse de bola, o Coritiba apresentou dificuldades para furar a marcação do Rio Branco. Já o time de Paranaguá jogou fechado e tentou explorar contra-ataques. E teve a melhor chance da primeira etapa: Lunna foi lançado e perdeu o gol duas vezes – na primeira, Gabriel saiu e salvou; na segunda, ele mandou na trave, sem goleiro, aos 29 minutos. Só depois disso o Coritiba conseguiu levar algum perigo. Mesmo assim, o time acertou apenas uma bola na direção certa – Patrick Ritter defendeu o chute de William Pottker. Na etapa, o Coritiba somou 5 finalizações (1 certa) e o Rio Branco, 5 (2 certas e uma na trave).

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou sem mudanças para a etapa final e esteve mais ativo que na primeira etapa com três chances de perigo antes dos 10 minutos. Além disso, não deu chances para contragolpes. Aos 12, o meia Elyvelton, do Rio Branco, fez falta dura em Victor Luis e, como já tinha cartão amarelo, acabou expulso. O time da casa manteve a pressão e chegou ao gol aos 19 minutos: Natanael cruzou e Rodrigo Pinho dominou e fuzilou.

Aos 27 minutos, Oliveira promoveu as primeiras mudanças na equipe coxa-branca. Natanael e William Pottker deram lugares ao lateral-direito Nathan Mendes e ao meia Régis. Aos 32, entraram o atacante Robson e o meia Kaio nas vagas de Rodrigo Pinho e Marcelino. Aos 41, Willian Farias entrou no lugar de Trindade. O time manteve o domínio até o fim, mas sem conseguir ampliar o placar.

Ao todo na partida, o Coritiba somou 16 finalizações (8 certas), contra 7 do Rio Branco (3 certas e 1 na trave).