Chancellor (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não vai contar com o zagueiro Kusevic e o ponta William Pottker na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, no domingo, contra o Cascavel, no estádio Olímpico Regional. O chileno está suspenso pela expulsão em Ponta Grossa – derrota por 3 a 0 para o Operário. E o atacante acumulou o terceiro cartão amarelo e, por isso, cumpre suspensão.

A vaga de Kuscevic deve ficar com Chancellor. Correm por fora Marcio Silva e Jean Pedroso. Pottker vinha começando no banco as últimas partidas.

Contra o Operário, o técnico António Oliveira mudou a escalação para evitar o desgaste físico excessivo, tirando quatro titulares. Ele também inovou e usou o esquema tático 5-2-3 pela primeira vez. Antes, vinha usando o 4-1-4-1 como base e também o 4-2-3-1 em alguns jogos.

Com isso, uma provável escalação para domingo, no 4-2-3-1, é Gabriel; Natanael, Chancellor, Bruno Viana e Victor Luis; Jesús Trindade (Willian Farias) e Bruno Gomes; Kaio César, Marcelino Moreno e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

O zagueiro Marcio Silva, os pontas Alef Manga e Fabricio Daniel e o lateral-esquerdo Victor Luis correm risco de ficar de fora da partida por causa do julgamento referente ao Atletiba. No entanto, o mais provável é que só cumpram a suspensão em 2024.