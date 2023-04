Rodrigo Santana (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba chegou a sete jogos sem vencer no último domingo (dia 23), com a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o mais longo jejum de vitórias do clube desde dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Em 2021, o Brasileirão começou em agosto e acabou terminando em fevereiro de 2022, devido à pandemia da Covid-19.

O Coritiba começou a competição com Eduardo Barroca no comando. Ele caiu na quarta rodada, após quatro derrotas. Em seguida, Jorginho foi contratado. Deixou o clube na 18ª rodada, após três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O JEJUM DE 2020/2021

Jogo Competição Inter 2×2 Coritiba Brasileirão 2020 Coritiba 1×2 Bahia Brasileirão 2020 Flamengo 3×1 Coritiba Brasileirão 2020 Coritiba 0x1 Corinthians Brasileirão 2020 Coritiba 0x0 Bragantino Brasileirão 2020 Sport 1×0 Coritiba Brasileirão 2020 Coritiba 1×2 Botafogo Brasileirão 2020 Atlético-MG 2×0 Coritiba Brasileirão 2020 Coritiba 1×2 Goiás Brasileirão 2020 Coritiba 0x0 Athletico Brasileirão 2020

A diretoria apostou depois em Rodrigo Santana, que estreou no empate em 2 a 2 com o Internacional. Ali era o início de um jejum de dez partidas sem vencer. Com o técnico, o Coritiba somou mais dois empates e mais duas derrotas. Ele caiu em 13 de dezembro de 2020, após derrota para o Sport. A demissão ocorreu duas semanas antes da eleição no clube, que acabou escolhendo Renato Follador como presidente.

No meio dessa transição política, o clube decidiu colocar o auxiliar Pachequinho como técnico. A nova diretoria contratou o paraguaio Gustavo Morínigo em 4 de janeiro, mas ele só poderia estrear em 16 de janeiro. Nesse período, Pachequinho e o auxiliar Júlio Sergio comandaram a equipe.

Além dos cinco jogos sem vencer com Rodrigo Santana, foram mais cinco partidas sem vitórias com os interinos. O jejum só foi acabar em 16 de janeiro de 2021, na estreia de Morínigo, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão. No fim, o Coritiba acabou em penúltimo lugar (19º) e acabou rebaixado para a Série B.

O JEJUM DE 2023