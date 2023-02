António Oliveira, Alex e Marquinho Santos (Crédito: Robson Mafra, Franklin de Freitas e Valquir Aureliano)

O Coritiba faz seu melhor início de temporada dos últimos oito anos. Em 2023, sob o comando do técnico António Oliveira, o time somou seis vitórias e três empates em nove rodadas, somando 21 pontos no Campeonato Paranaense.

A última vez que somou mais pontos nos nove primeiros jogos do ano foi em 2015, sob o comando do técnico Marquinhos Santos, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e uma derrota). Foram oito jogos pelo Paranaense e um pela Copa do Brasil.

Considerando apenas as nove primeiras rodadas do Paranaense, a campanha de 2015 também é superior em pontos, com 22.

AS DEZ PRIMEIRAS RODADAS

Da temporada 2015

Nacional 1×2 Coritiba Paranaense 2015

Coritiba 3×1 Maringá Paranaense 2015

Coritiba 2×1 Operário Paranaense 2015

Foz 2×0 Coritiba Paranaense 2015

Coritiba 2×0 Athletico Paranaense 2015

Prudentópolis 0x0 Coritiba Paranaense 2015

Villa Nova-MG 0x3 Coritiba Copa do Brasil 2015

Coritiba 1×0 Londrina Paranaense 2015

Coritiba 2×0 Rio Branco Paranaense 2015

JMalucelli 0x2 Coritiba Paranaense 2015

O time-base de 2015 era Vaná; Norberto, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Hélder, João Paulo e Alan Santos; Negueba, Raphael Lucas e Wellington Paulista. Depois de eliminar o Cascavel nas quartas de final e o Londrina na semifinal, o Coritiba pegou o Operário na decisão. E perdeu as duas partidas: 2 a 0 em Ponta Grossa e 3 a 0 no Couto Pereira.

A última vez que o Coritiba conseguiu ficar invicto nas primeiras nove rodadas da temporada foi em 2013. Naquele ano, o time teve uma invencibilidade ainda maior na largada da temporada, de 15 jogos, com dez vitórias e cinco empates. O técnico também era Marquinhos Santos e a equipe contava com o craque Alex. O time-base tinha Vanderlei; Patric (Victor Ferraz), Leandro Almeida, Chico (Luccas Claro) e Eltinho; Willan Farias e Gil; Rafinha, Alex e Robinho; Deivid. O Coxa conquistou o título estadual vencendo os aspirantes do Athletico na final (2 a 2 na Vila Olímpica do Boqueirão e 3 a 1 no Couto Pereira).