Mezenga marca gol no Palmeiras (Crédito: Reprodução/Youtube/Paulistão)

O Coritiba está tentando a contratação do centroavante Bruno Mezenga, de 34 anos e 1,85 m de altura, destaque do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista. O jogador tem sete gols 13 jogos no campeonato estadual e está em terceiro lugar na artilharia, atrás apenas de Roger Guedes (Corinthians) e Galoppo (São Paulo), ambos com oito gols cada.

No ranking do Sofascore, Mezenga é o melhor centroavante do Paulistão, com nota média 7,23. Entre os jogadores de todas as posições, ele está em 9º lugar, atrás de Raphael Veiga, Weverton e Murilo (trio do Palmeiras), Vitinho (São Bernardo), Roger Guedes, Renato Augusto e Cássio (trio do Corinthians) e Wellington Rato (São Paulo).

SALÁRIO

Segundo informações de bastidores, a oferta do Coritiba é de salário mensal de R$ 100 mil para Mezenga. Ele recebe R$ 60 mil no Água Santa atualmente. Cruzeiro e Santos também tentam a contratação do jogador.

JANELA

A janela de inscrições para jogadores que atuam no Brasil termina em 20 de abril. A janela de transferências internacionais terminou na última segunda-feira (dia 3).

HISTÓRIA

Formado na base do Flamengo, Mezenga estreou como profissional em 2005. Depois rodou por Fortaleza, Macaé, Orduspor (Turquia), Legia Varsóvia (Polônia), Estrelha Vermelha (Sérvia), Akhisar (Turquia), Eskisehirspor (Turquia), São Caetano, Vila Nova, Prachuap (Tailândia), Ferroviária, Goiás e CSA.

SELEÇÃO

Mezenga foi vice-campeão com a seleção brasileira no Mundial Sub-17 de 2005. O México, de Carlos Vela, ficou com o título. O meia Anderson (ex-Coritiba e Manchester United) foi eleito o craque daquela competição. Mezenga só entrou em dois jogos – e não marcou gols.

DESEMPENHO

Bruno Mezenga já disputou cinco edições do Brasileirão, mas nunca marcou gols na competição. Foram 17 jogos na Série A. Na Série B nacional, ele acumula noves gols em 61 jogos. Na primeira daivisão da Turquia, ele fez 21 gols em 124 jogos. Na segunda divisão da Turquia, foram 26 gols em 66 jogos. O melhor desempenho do centroavante ocorreu no Paulistão, com 26 gols em 50 jogos (em cinco edições diferentes).

ELENCO

No elenco atual, o Coritiba conta com os centroavantes Rodrigo Pinho e Cadorini. O ponta Fabrício Daniel também já atuou improvisado como centroavante em 2022, com o técnico Guto Ferreira.