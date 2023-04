Marrony (Crédito: Divulgação/Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Coritiba está tentando a contratação do ponta Marrony, 24 anos. Revelado nas categorias de base do Vasco, o jogador pertence ao Midtjylland, da Dinamarca, e está emprestado ao Fluminense até junho de 2023. Ele tem vínculo com a equipe europeia até junho de 2026.

A ideia do Midtjylland é vender o jogador, que custou 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões na cotação atual) em agosto de 2021. O Coritiba, porém, ainda pode tentar um empréstimo.

CARREIRA

Canhoto e com 1,81 m de altura, Marrony costuma jogar na ponta-direita. Já foi improvisado como centroavante em algumas ocasiões. Revelado na base do Vasco, começou a se destacar no profissional em 2019, quando somou nove gols e quatro assistências em 56 jogos pelo clube carioca.

Em 2020, foi comprado pelo equivalente a 3,45 milhões de euros pelo Atlético-MG. Pelo clube mineiro, acumulou dez gols e assistências em 63 jogos. Em agosto de 2021, foi comprado pelo Midtjylland, por 4,5 milhões de euros.

Na Europa, foi pouco utilizado e só atuou em 11 jogos (três como titular). Acabou encostado e mandado para o time B do Midtjylland, disputando a Reserveligaen (liga para reservas) da Dinamarca. Atuou apenas em duas rodadas dessa competição para equipes alternativas.

Em junho de 2022, acabou emprestado ao Fluminense, que pagou por 400 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões) pelo empréstimo, com opção de compra de 4,5 milhões de euros. Não atuou como titular no ano passado – entrou em 13 jogos. Não fez gols ou assistências.

Em 2023, Marrony só disputou cinco jogos (dois como titular), somando apenas 186 minutos em campo (o equivalente a duas partidas inteiras). Fez um gol – foi na vitória por 5 a 0 sobre o Bangu, pelo Carioca.

ELENCO

Se acertar com o Coritiba, Marrony vai disputar posição com Alef Manga, Kaio César, William Pottker, Robson e Fabrício Daniel. O meia Marcelino Moreno também já atuou parte da carreira como extremo (meia-ponta) e já foi usado pelo técnico António Oliveira nessa função pelo lado do campo em alguns momentos.