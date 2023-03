Jamerson (Crédito: Reprodução/Youtube/TV Guarani)

O Coritiba está tentando a contratação do lateral-esquerdo Jamerson, 24 anos, do Guarani. O jogador foi o líder de assistências da Série B de 2022, com sete passes para gols em 19 partidas. Só disputou metade da competição e mesmo assim terminou na liderança desse ranking, empatado com o meia Nenê, do Vasco, que fez sete assistências em 33 partidas.

Jamerson jogou o Campeonato Paranaense de 2022 e o início da Série D do Campeonato Brasileiro da Série D pelo Azuriz, de Pato Branco.

O lateral-esquerdo, de 1,77 m de altura, surgiu nas categorias de base do Marília. Subiu ao profissional em 2018. De 2018 até 2022, atuou em clubes portugueses: Portimonense, Almeirim e Sertanense.

No início de 2023, o jogador foi comprado pelo Guarani, por R$ 400 mil, segundo informações da jornalista Nadja Mauad, do GE. A multa rescisória é de R$ 34 milhões.

Jamerson vem disputando o Paulistão pelo Guarani e está entre os cinco melhores da equipe no ranking Sofascore, com nota média 7,02. Santos e Internacional também já demonstraram interesse em contratar o jogador.

O Coritiba conta com Victor Luis e Diego Porfirio para a lateral-esquerda, mas Porfírio não tem permanência garantida para o Brasileirão, que começa em abril.