Delgado (Crédito: Divulgação/fcpf.pt)

O Coritiba está tentando a contratação do lateral/ponta Juan Delgado, de 30 anos, do Paços de Ferreira, 16º colocado da primeira divisão portuguesa. O jogador foi convocado pelo técnico Eduardo Berizzo para defender a seleção chilena na atual Data Fifa, em amistoso contra o Paraguai, junto com o zagueiro Kuscevic, do Coritiba.

O lateral chileno, que passou quase toda carreira jogando em posições mais ofensivas, tem contrato até junho de 2024 com o clube português. A notícia do interesse do Coritiba foi divulgada pelo site Chile.as.com.

Delgado vem atuando na lateral-direita do Paços de Ferreira. No entanto, já teve uma fase goleadora em Portugal, atuando pelo Tondela, em tempos passados. Veja abaixo desempenho do jogador por clubes e pela seleção:

LATERAL

Delgado, de 1,77 m de altura, virou lateral-direito no início de 2021. Antes, jogada nas pontas e até como centroavante. É titular da lateral-direita do Paços de Ferreira e é o sexto melhor jogador da equipe no ranking do WhoScored, com nota média 6,62 na primeira divisão portuguesa. O chileno é o líder da equipe em desarmes (com média 2,0 por jogo), mas é quem mais comete faltas (2,2 por jogo) e já acumulou oito cartões amarelos na competição. É o mais driblado da equipe, com média de 1,1 por jogo.

O lateral se destaca no aspecto ofensivo. É o melhor da equipe em cruzamentos certos (com 1,2 por jogo), o segundo que mais acerta dribles (com 1,1 por partida), o segundo que mais sofre faltas (2,3 por jogo) e o terceiro com mais passes decisivos (1,0 por jogo)

FASE ARTILHEIRA

Na temporada 2018/19, Delgado defendeu o Tondela na primeira divisão portuguesa e jogou na ponta-direita. Terminou como vice-artilheiro da equipe, com 6 gols em 33 jogos (21 como titular). Também fez duas assistências. A equipe terminou em 15º lugar.

CENTROAVANTE

O chileno também jogou parte da carreira como centroavante – atuou nessa posição em 11 jogos pelo Nástic, da segunda divisão da Espanha, entre 2016 e 2018. Foi atacante centralizado em 15 partidas pelo Colo Colo, entre 2013 e 2015. Delgado só tem 31 jogos como lateral-direito em toda carreira. Nas demais partidas, atuou em posições ofensivas (ponta, extremo ou centroavante).

SELEÇÃO

Revelado no Colo Colo, Delgado disputou o Torneio de Toulon, tradicional competição sub-20, em 2014. No mesmo ano, ganhou suas primeiras chances na seleção chilena, convocado pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele atuou em quatro amistosos naquele anos, sempre jogando como ponta. Marcou um gol na vitória por 1 a 0 sobre o Haiti. Ficou oito anos sem ser chamado para a seleção nacional e voltou às convocações em 2022. Soma nove jogos e um gol pela seleção do seu país.

CLUBES

Depois de se destacar pelo Colo Colo, Delgado foi contratado pelo Nástic, da segunda divisão da Espanha, em 2016. Em 2018, chegou ao Tondela, de Portugal. Em 2018, foi para o Necaxa, do México. Está no Paços de Ferrreira desde 2021.