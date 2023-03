Cleiton (Crédito: Divulgação/Twitter/Flamengo)

O Coritiba tentou a contratação por empréstimo do zagueiro Cleiton, de 19 anos, revelação dos juniores do Flamengo. No entanto, o clube carioca respondeu que não quer esse modelo de transferência e só aceita vender o jogador. Além dos altos valores envolvidos, o clube tem forte concorrência nesse caso, já que Bahia e São Paulo também demonstraram interesse. As informações são do site Goal.

Segundo sites especializados no dia a dia do Flamengo, o clube carioca quer 5 milhões de euros pelo jogador. A multa rescisória, segundo essas mesmas fontes, variam entre 30 milhões de euros e 50 milhões de euros. Há também a informação que o Braga, terceiro colocado do Campeonato Português, é outro interessado no zagueiro.

Na temporada 2022/23, o Braga vendeu o zagueiro Bruno Viana para o Coritiba, por 1,5 milhão de euros, o meia Vitinha para o Paris Saint Germain, por 32 milhões de euros, e o zagueiro David Carmo para o Porto, por 20,2 milhões de euros. Na mesma temporada, só gastou 6 milhões de euros em aquisições de jogadores.

DESEMPENHO

Cleiton vem se destacando nas categorias de base do Flamengo desde 2020, quando chegou do Canaã (BA). Estreou no profissional em 2022, atuando em seis partidas (cinco do Carioca e uma do Brasileirão). Em 2023, jogou três rodadas do Carioca com a equipe profissional, mas passou a maior parte do tempo atuando pelo Sub-20.

ELENCO

O Coritiba conta com os zagueiros Kuscevic, Bruno Viana, Henrique, Chancellor e Jean Pedroso. O clube procura mais um jogador para a posição para o Brasileirão, que começa em abril.