Thiago Kosloski (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba estreia nesta terça-feira na Copa São Paulo de Juniores. O jogo será contra o São José (RS), em Guarulho, às 15h15. O time paranaense está no Grupo 16, junto com Guarulhos e Flamengo-SP. Os dois primeiros do grupo avançam para a próxima fase.

A TABELA

Coritiba – Grupo 16 (sede em Guarulhos)

Coritiba x São José-RS: 3 de janeiro (terça) 15h15

Guarulhos x Coritiba: 6 de janeiro (sexta) 15h15

Flamengo-SP x Coritiba: 9 de janeiro (segunda) 13h

O Coritiba terá dois técnicos na competição. O treinador Thiago Kosloski vai comandar a equipe nesta terça-feira. Em seguida, ele viaja para compor a comissão técnica da seleção brasileira sub-20, para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado na Colômbia, com início em 17 de janeiro e final em 12 de fevereiro.

Thiago está no Coxa desde fevereiro de 2022 e conquistou o Paranaense Sub-20 em novembro. O treinador passou a integrar a comissão técnica da seleção brasileira sub-20 também em 2022.

A partir da segunda rodada da Copinha, o Coritiba será comandado pelo auxiliar Reginaldo Nascimento (volante que fez história no clube nos anos 90/2000).

ELENCO NA COPINHA

Goleiros: Pedro Morsico e Márcio Adriano

Defensores: Alec, Diogo Batista, Felipe Guimarães, João Pedro, João Vitor, Nathan e Leonardo

Meias: Douglas, Geovane Meurer, Henrique Melo, Jean Gabriel, Jorge, Pedro Arthur, Pedro Peres, Rafa Fonseca e Sávio

Atacantes: Eberth, Kauê, Lucas Ronier, Matheus Dias, Marcos Sátiro, Ruan Assis e Whalacy

O elenco do Coritiba tem no elenco da Copinha poucos remanescentes do título da Copa do Brasil Sub-20 de 2021 e nenhum jogador com partidas pelo profissional. Dos jogadores convocados, quem está mais perto de estrear profissionalmente é o volante Geovane Meurer, 20 anos, que foi integrado ao elenco principal, comandado pelo técnico António Oliveira, e deve atuar no Campeonato Paranaense após retornar da Copa São Paulo.

Uma das atrações do elenco é o atacante Matheus Dias, de apenas 15 anos.

O provável time titular para a estreia é Pedro Morsico; Diogo Batista, Leonador, João Pedro (João Vitor) e Alec; Geovane Meurer e Jean Gabriel; Lucas Ronier, Ruan Lucas e Pedro Peres (Rafa Fonseca); Eberth (Marcos Sátiro).