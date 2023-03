O técnico António Oliveira, em Coritiba x Criciúma (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba terá um mês livre para treinos até sua próxima partida por competição oficial. Com a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o time do técnico António Oliveira tem como próximo compromisso a terceira fase da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

O Brasileirão começa em 15 de abril. A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta. Os duelos serão definidos em sorteio. Os jogos de ida estão previstos para 11, 12 ou 13 de abril.

Perguntado se pretende marcar amistosos nesse período, António Oliveira disse que essa é a ideia inicial. “Muito provavelmente vamos andar por aí”, declarou, em entrevista coletiva, na última terça-feira. “É evidente que nós não podemos ficar um mês apenas a treinar. É evidente que nós temos que competir, até para aferir a evolução e corrigir pontos, porque só a competição nos consegue conferir isso”, disse o treinador.

Segundo a jornalista Nadja Mauad, do GE, o Coritiba já foi procurado por Corinthians, São Paulo e Santos para agendar amistosos antes do início do Brasileirão. Os três também já foram eliminados do Paulistão.