Kaio César (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

O Coritiba terá a volta de três jogadores para a estreia na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (dia 23), às 19 horas, o time enfrenta o Humaitá, campeão acreano de 2022, em Rio Branco (AC), no Estádio Florestão, pela primeira fase da competição.

O técnico António Oliveira volta a contar com os pontas Alef Manga e Kaio César e com o volante Liziero. Alef Manga não enfrentou o Cascavel no último domingo porque estava suspenso no Campeonato Paranaense. Kaio César e Liziero estão recuperados de problemas musculares leves.

Seguem fora, em recuperação, o zagueiro Henrique e os volantes Júnior Urso e Andrey.

A provável escalação para estreia é Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Trindade (Willian Farias); Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Kaio César e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

Farias e Trindade disputam posição de único volante do esquema tático 4-1-4-1.

PRÊMIO

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em partida única. O time com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Quem avançar enfrenta na segunda fase o vencedor do duelo entre Real Ariquemes-RO x Criciúma.

Por participar da primeira fase, o Coritiba já recebeu R$ 1,4 milhão como cota. Caso elimine o Humaitá, recebe mais R$ 1,7 milhão pela segunda fase, acumulando assim R$ 3 milhões na competição.