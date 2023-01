O técnico António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba realizou um jogo-treino com o Marcílio Dias, nessa sexta-feira (dia 6) à tarde, no CT da Graciosa. Foi o primeiro teste do técnico António Oliveira, que vai comandar a equipe em 2023. O trabalho terminou com derrota por 2 a 0 para o adversário catarinense, sexto colocado do campeonato estadual em 2022.

Dos cinco reforços já confirmados pelo Coritiba, três participaram do jogo-treino: o lateral-esquerdo Victor Luís (ex-Ceará e Palmeiras), o volante Junior Urso (ex-Orlando-EUA) e o ponta William Pottker (ex-Avaí).

Não foram utilizados no trabalho o meia-ponta Marcelino Moreno (ex-Atlanta-EUA) e o centroavante Rodrigo Pinho (ex-Benfica).

António Oliveira começou o jogo-treino com a equipe reserva, que atuou por cerca de 60 minutos. Nesse período, o Marcílio Dias fez 2 a 0. Em seguida, entraram em campo os titulares, com a seguinte formação: Gabriel; Natanael, Chancellor, Marcio Silva e Victor Luís; Willian Farias; Bruno Gomes, Júnior Urso, Alef Manga e William Pottker; Fabrício Daniel.

A escalação indica que António Oliveira pretende adotar o esquema tático 4-1-4-1 como base, com Willian Farias como um volante fixo. E com dois jogadores centralizados no meio-campo (Junior Urso e Bruno Gomes) fazendo o trabalho de ‘área a área’, com muita liberdade ofensiva. A tendência é que Alef Manga e William Pottker atuem pelos lados do campo. Os dois passaram quase toda a temporada 2022 jogando dessa forma. Já Fabrício Daniel foi usado como meia-ponta, meia centralizado e também como centroavante nas últimas temporadas.

PREPARAÇÃO

Neste domingo (dia 8), o Coritiba faz um jogo-treino no CT da Graciosa contra o Camboriú, vice-campeão catarinense de 2022. A estreia oficial na temporada 2023 será em 15 de janeiro (domingo) às 16 horas, no Couto Pereira, contra o Aruko.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Meia-ponta: Marcelino Moreno

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini