Sorteio da CBF (Crédito: Reprodução/Youtube/CBFTV)

O Coritiba vai enfrentar o Humaitá-AC na primeira fase da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio nessa quarta-feira (dia 8). A partida ainda não tem data definida, mas será entre 22 de fevereiro e 1º de março, em Porto Acre-AC, a 3.700 km de Curitiba. O clube é o atual campeão do Acre.

Se passar pelo Humaitá, o Coritiba enfrenta na segunda fase o vencedor do duelo entre Real Ariquemes, de Rondônia, e Criciúma.

O Paraná tem cinco representantes na competição. O Athletico entra direto na terceira fase. Maringá, Operário e Londrina jogam a primeira fase.

O Operário, de Ponta Grossa, vai enfrentar o Operário-MS, em Campo Grande-MS.

O Maringá, vice-campeão estadual em 2022, joga em casa contra o Sampaio Corrêa-MA.

O Londrina vai viajar para enfrentar o Nova Mutum-MT.

Reprodução/Youtube/CBFTV

Eram 80 clubes na primeira fase da Copa do Brasil. Outros 12 entram direto na terceira fase: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico, Internacional, Corinthians e Fluminense (todos classificados para a Libertadores 2023), além de São Paulo (9º do Brasileirão 2022), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice da Copa do Nordeste 2022) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

REGULAMENTO

As duas primeiras fases da Copa do Brasil 2023 são disputadas em partidas únicas. Na primeira fase, o time com melhor classificação no ranking nacional de clubes joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Na segunda fase, em caso de empate, ocorre a disputa de pênaltis.

SORTEIO

Os 80 clubes foram separados em oito potes com dez equipes cada um, de acordo com a posição no ranking da CBF. Os 10 melhores ficaram no Pote A, os 10 seguintes, no Pote B, e assim por diante. Os jogos na primeira fase ocorrem entre os times do pote A x E, pote B x F, pote C x G e pote D x H.

OS POTES

A x E

Pote A: Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Bahia, Botafogo, Bragantino, Goiás e Cuiabá.

Pote E: Campinense, Jacuipense, São Raimundo-RR, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldense, Atlético-BA, ASA-AL, Sergipe e Ceilândia-DF.

B x F

Pote B: Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova e Ponte Preta.

Pote F: União-MT, Real Noroeste-ES, Retrô, Marcílio Dias, Tuna Luso, Fluminense-PI, São Luiz-RS, Nova Iguaçu, Humaitá-AC, Trem-AP.

C x G

Pote C: Sampaio Corrêa, Criciúma, Operário-PR, Londrina, Náutico, Remo, Tombense, Brasil-RS, Brusque e ABC.

Pote G: São Bernardo, Vitória-ES, Nova Mutum-MT, TunTum-MA, Caucaia-CE, Real Ariquemes-RO, Maringá, Operário-MS, Marília e Cordino-MA.

D x H

Pote D: Ituano, Botafogo-SP, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Ferroviário-CE, Botafogo-PB, Santa Cruz, Brasiliense e América-RN.

Pote H: Parnahyba-PI, Resende, Athletic-MG, Democrata GV, Iguatu-CE, Camboriú-SC, Águia de Marabá, Falcon-SE, Princesa do Solimões-AM e São Francisco-AC.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1 (clubes da Série A)

América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Grêmio, Bragantino, Santos e Vasco

Grupo 2 (clubes da Série B)

ABC, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Ituano, Juventude, Londrina, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Tombense, Vila Nova e Vitória

Grupo 3 (clubes das Séries C e D e sem divisão)

Humaitá-AC, São Francisco-AC, ASA-AL, CSA, Trem-AP, Manaus, Princesa do Solimões-AM, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Bahia de Feira, Caucaia, Ferroviário, Iguatu, Brasiliense, Ceilândia, Real Noroeste, Vitória-ES, Cordino, Tuntum, União Rondonópolis-MT, Nova Mutum-MT, Operário-MS, Athletic, Caldense, Democrata, Remo, Tuna Luso, Águai de Marabá, Campinense, Botafogo-PB, Maringá, Náutico, Retrô, Santa Cruz, Fluminense-PI, Parnahyba, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, América-RN, Ypiranga de Erechim, Brasil-RS, São Luiz, Real Ariquemes, São Raimundo-RR, Brusque, Camboriú. Marcílio Dias, Ituano, São Bernardo, Marília, Sergipe, Falcon e Tocantinópolis