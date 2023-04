Divulgação /Coritiba

O lateral-esquerdo Diego Porfírio, do Coritiba, vai para o Guarani para a disputa da Série B. O clube paranaense deixou-o sair depois que o lateral-esquerdo Jamerson fez o caminho contrário, saindo do Guarani rumo ao time coxa-branca.

Diego Porfírio, de 23 anos, chega ao clube de Campinas junto com o meia Régis, também de saída do Coritiba. Já o ex-lateral do Guarani se apresentou na quinta-feira (6) à noite na capital paranaense.

Formado nas categorias de base do Taubaté (SP), Diego Porfírio subiu para o profissional. De lá, teve passagens por Democrata-GV (MG), Tupynambás (MG), Desportivo Aliança (AL) e Ypiranga-RS, além do próprio Coritiba. No time paranaense, fez 16 partidas entre 2022 e 2023 e não marcou gols.

Diego Porfírio já iria sair do Coritiba, uma vez que o direito de compra não foi exercido. O vínculo com o clube paranaense se encerra no dia 11 de abril. Os direitos econômicos do jogador pertencem ao Aliança, até o fim de 2025.